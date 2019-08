Gudrun Harrer ist leitende Redakteurin des STANDARD und unterrichtet Moderne Geschichte und Politik des Nahen und Mittleren Ostens an der Universität Wien und an der Diplomatischen Akademie Wien. In ihren Erklärvideos sowie in ihrem Newsletter Orient-Express informiert sie über wichtige Entwicklungen im Nahen Osten und Nordafrika.

