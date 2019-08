Es ist leicht nachzuvollziehen, warum der Albatros die Fantasie von Ingenieuren weckt: Dieser bemerkenswerte Seevogel kann mehrere hundert Kilometer weit fliegen – ohne mit den Flügeln zu schlagen. Kein anderer Vogel ist dazu in der Lage. Das Geheimnis der Albatrosse liegt in ihrer Fähigkeit, ihre Flügel bei Reisen über große Entfernungen an der Schulter zu arretieren.

Anhand eines Modells werden die Eigenschaften der Flügel getestet. Foto: Airbus/Patrick Metcalfe

Tatsächlich kann der Albatros auf diese Weise auf langen Strecken aufwärts fliegen, wodurch er mit sehr geringem Aufwand große Entfernungen zurücklegt. Auf der anderen Seite kann der Albatros bei Windböen schnell seine Flügel "entriegeln", um diese Turbulenzen in den Griff zu bekommen.

Belastung reduziert

Airbus-Ingenieure haben auf Basis dieser Erkenntnisse den Albatross One entwickelt, einen ferngesteuerten Kleinflugzeugdemonstrator mit "semi-aeroelastischen" Flügelspitzen. "Das Konzept der Flügelspitzen mit Scharnieren ist nicht neu", erklärt Tom Wilson. "Militärjets setzen sie ein, um die Lagerkapazität von Flugzeugträgern zu erhöhen. Albatross One ist jedoch das erste Flugzeug, das im Flug getestet wurde und Flügelspitzen aufweist, die bis zu einem Drittel der Länge des Flügels ausmachen.

Airbus

Im Vergleich zu frei flatternden Flügelspitzen überträgt ein herkömmlicher Flügel bei Turbulenzen enorme Lasten auf den Rumpf des Flugzeugs. Das hat zur Folge, dass die Basis des Flügels stark verstärkt wird, wodurch das Flugzeug schwerer wird. Indem die Flügelspitzen auf Windböen reagieren und sich biegen, wird die Belastung erheblich reduziert. Gleichzeitig kann die Technik den Luftwiderstand verringern und die Auswirkungen von Turbulenzen und Windböen minimieren.

Das Demonstrationsflugzeug, eine kleine Version, die auf dem A321 basiert, besteht aus kohle- und glasfaserverstärkten Bauteilen. Die ersten Flugtests wurden im Februar nach einem 20-monatigen Entwicklungsprogramm abgeschlossen. Im nächsten Schritt stehen weitere Tests an, wo sich die Ingenieure anschauen wollen, wie sich der Flieger verhält, wenn die Flügelspitzen während des Flugs entriegelt werden. (red, 8.8.2019)