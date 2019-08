Bei einer Explosion auf einem Militärgelände im Norden Russlands sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Sechs weitere seien bei dem Vorfall am Donnerstag verletzt worden, teilte das russische Verteidigungsministerium der Agentur Interfax zufolge mit. In anderen Berichten war von mindestens 15 Verletzten die Rede.

In der Nähe der Hafenstadt Sewerodwinsk nahe Archangelsk befindet sich ein Gelände, wo Raketen für Atom-U-Boote getestet werden. Russische Medien haben widersprüchliche Berichte über Strahlenwerte nach einer Explosion auf einem Raketentestgelände des Militärs veröffentlicht. Die Nachrichtenagentur RIA meldete am Donnerstag unter Berufung auf das Verteidigungsministerium, bei der Detonation eines Raketentriebwerks in Nordrussland seien zwei Menschen getötet und sechs verletzt worden. Schädliche Substanzen seien nicht freigesetzt worden, die Radioaktivität sei normal. Eine Behördensprecherin der nördlichen Stadt Sewerodwinsk sagte dagegen der Nachrichtenagentur Tass zufolge, nach der Detonation sei ein kurzfristiger Anstieg der Radioaktivität gemessen worden. Weitere Einzelheiten lagen zunächst nicht vor. (APA, 8.8.2019)