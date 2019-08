Catnapp kommt am Freitag und legt bei der Impulstanz-Party im Kasino am Schwarzenbergplatz auf. Foto: Luciana Damiao

Ganzes Wochenende

Das Werk feiert im Rahmen seiner alljährlichen Kunst-am-Kanal-Veranstaltung auch sein 13-jähriges Jubiläum. Das ganze Wochenende lang gibt es am Donaukanal Ausstellungen, Lesungen, Live-Bands und DJ-Sets: Local Heroes wie Anna Leiser, die Paradiso DJ-Crew oder DJ Gusch stehen an den Plattentellern zur Verfügung.

Freitag, 10.8.

Die wunderbaren Impulstanz-Partys finden normalerweise im dampfenden Vestibül bei freiem Eintritt statt. An zwei Terminen wandern die Partys ins Kasino am Schwarzenbergplatz. Dort muss Eintritt bezahlt werden, dafür gibt es auch einen Live-Act. Der zweite dieser Termine steht heute an. Die Wahlberlinerin Catnapp bringt ihren eklektischen Sound, der von Rap- über Drum’n’Bass- bis zu Popelementen so ziemlich alles umspannt. Dalia Ahmed und Spinelly stehen ihr mit hörenswertem DJ-Support zwischen Hip Hop und Bassmusik zur Seite. Musikalisch und stimmungsmäßig (tanzwütig, gut gelaunt) gar nicht so unähnlich wird es im Volksgarten Pavillon, wo bei The Birds & The Bees heute das Team von Sounds of Blackness übernimmt.

Dubstep und Artverwandtes gibt es einstweilen im Fluc, wo das Wiener Label Sub Audio Records sein dreijähriges Jubiläum feiert.

Auch die immer noch im Status des Geheimtipps befindliche 1er Endstation, vulgo Soundbahnhof, wird heute wieder bespielt. Fauna, lil promise und Therese Terror legen im Rahmen einer Veranstaltung, die den stabilen Namen "Stabil" trägt, auf. Musikalisch gesehen kann das vieles heißen, Techno wird wohl ein Teil davon sein.

Samstag, 11.8.

Am Samstag ist Impulstanz wieder an gewohntem Ort und gewohnt gratis – wer lil promise gestern nicht erwischt hat, kann das heute dort tun. Zusammen mit Raritäten-Expertin Sofie wartet er im Vestibül mit allem von japanischer Disco aus den 80ern bis zu Industrial auf. Bei A Hitz im Rhiz sind Marina und Zeisl zugegen, ihres Zeichens Mitglieder des Good Ẅibe Collectives, das Bassmusik und Pop verehrt. Zu Schlaflos in der Pratersauna kommt heute mit Carl Craig eine Produzentengröße aus Detroit, die keine Gliedmaßen unbewegt lassen wird. (Amira Ben Saoud, 9.8.2019)