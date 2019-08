Stürmer will sich bei Red Bull Salzburg entwickeln: "Habe aus gutem Grund einen langfristigen Vertrag unterschrieben" – Leiberltausch mit Vorbild Benzema

Alle Augen auf Erling Haaland. Foto: APA/BARBARA GINDL

Salzburg – Mit 19 Jahren ist er bereits die unumschränkte Nummer eins im Angriff von Fußball-Meister Red Bull Salzburg. Erling Haaland ist den großen Vorschusslorbeeren in der neuen Saison bisher gerecht geworden. Vier Pflichtspieltore hat der Norweger bereits erzielt. Auch in den internationalen Testspielen gegen Chelsea (3:5) und Real Madrid (0:1) schlug er sich achtbar.

Sorgen, dass sein Jungstar ob des vielen Lobes abheben könnte, macht sich Salzburg-Trainer Jesse Marsch nicht. "Er ist sehr, sehr intelligent", begründete der US-Amerikaner am Donnerstag in einer Pressekonferenz vor dem Heimspiel am Samstag (17.00 Uhr) gegen den WAC.

Bis 2023 an Salzburg gebunden

Es in die absolute Weltspitze zu schaffen, sei öfter eine Frage der Persönlichkeit als des Talents. Haaland habe eine ansteckende Persönlichkeit. "Er kommt jeden Tag mit einem Lächeln zur Arbeit, aber auf dem Feld arbeitet er sehr hart", erklärte Marsch. "Er hat einen großen Einfluss auf unser Team wegen seiner Energie."

Geht es nach Haaland, dann will er diesen Einfluss noch länger haben. Über seine Zukunft und einen möglichen Transfer zu einem europäischen Spitzenclub macht er sich noch keine Gedanken. "Ich habe aus gutem Grund einen langfristigen Vertrag unterschrieben", betonte der Stürmer, der bis 2023 an Salzburg gebunden ist.

Den zum FC Sevilla abgewanderten Torschützenkönig Munas Dabbur hat Haaland bisher ausgezeichnet ersetzt. "Es war bisher sehr gut. Ich habe ganz gut gespielt. Hoffentlich geht das weiter", sagte der 1,94-Meter-Mann. Über das viele Lob von Kollegen und Experten denke er nicht viel nach. "Es ist immer gut, Komplimente zu bekommen, aber ich konzentriere mich nicht darauf. Ich konzentriere mich darauf, was ich auf dem Platz besser machen kann."

CL-Auslosung am 29. August

Die Testspiele gegen Chelsea und Real hätten ihm gezeigt, woran er noch arbeiten müsse. Gegen Verteidiger wie David Luiz oder Sergio Ramos hätte er nicht viel Zeit gehabt, seine Entscheidungen zu treffen. "Aber das ist das Level, auf dem ich sein will, auf dem wir sein wollen", erklärte Haaland. "Es ist gut, diese Spiele zu spielen, um zu wissen wie es ist, auch im Hinblick auf die Champions League."

Die Auslosung der Gruppenphase, in der Salzburg als Meister erstmals einen Fixplatz hat, steigt am 29. August. Salzburg wird aus Topf 3 gezogen. Neuerliche Duelle mit Chelsea (Topf 1) und Real (Topf 2) sind möglich.

Haaland ging aber auf Nummer sicher und tauschte schon nach dem Test am Mittwoch seine Dress mit einem seiner Helden – Real-Angreifer Karim Benzema. "Er ist vielleicht einer der größten Stürmer aller Zeiten. Er ist jemand, zu dem ich aufblicke", sagte der Teenager über den 31-jährigen Franzosen. "Das ist ein besonderer Spieler, von dem ich mir viel abschauen kann." (APA; 8.8.2019)