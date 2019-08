Kisten packen, Transport organisieren: Ein Umzug bedeutet viel Arbeit. Foto: iStockphoto/Morsa Images

Die Wohnung ist zu klein oder zu groß, sie befindet sich in der falschen Stadt oder im falschen Land – oder sie passt einfach nicht mehr: Für Umzüge gibt es viele Gründe. Und während die Wohnungssuche für viele eine spannende Zeit ist, in der man sich ganz genau überlegen soll, was man wirklich braucht, ist der Umzug selbst für die meisten der reinste Stress, den man sich nicht so schnell wieder antun will.

Kisten packen und transportieren, die alte Wohnung so weit auf Vordermann bringen, dass man die Kaution zurückbekommt – und sich gleichzeitig in der neuen Wohnung wohnlich einrichten. Das zehrt an den Nerven.



Besonders, weil viele umziehen müssen, da immer mehr Mietverträge nur noch befristet abgeschlossen werden. Oft läuft der Mietvertrag nach drei oder fünf Jahren aus. Dann muss man entweder hoffen, dass der Vermieter einer Verlängerung zustimmt – oder man sucht sich wieder etwas Neues.

Ihr nächster Umzug?

Wie oft sind Sie schon umgezogen – und wann steht der nächste Umzug an? Warum sind Sie umgezogen? Ist ein Umzug für Sie Stress pur – oder immer auch eine Gelegenheit, sich beim Wohnen neu zu orientieren? Haben Sie Tipps für Menschen, die demnächst umziehen? (red, 21.8.2019)