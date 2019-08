Ein Unglück jagt das nächste: Peter (Robert Downey Jr.) und Ethan (Zach Galifianakis) werden Reise-Buddies in "Stichtag" – um 22.10 Uhr auf Servus TV. Foto: Warner

19.40 REPORTAGE

Der Balkan Express Auf der Reise durch Südosteuropas Staaten wird diesmal in Slowenien Halt gemacht. Neben Ljubljana – wegen der vielen Brücken über die Ljubljanica auch "Klein-Venedig" genannt – steht Folgendes auf dem Programm: ein Besuch bei den berühmten Dressurpferden in Lipica, absteigen in die Untergründe der Höhlen von Postojna und eintauchen in kristallblaues Wasser – zu Gast bei Fischzüchtern in Piran. Bis 20.15, Arte

20.15 THRILLER

Jack Ryan: Shadow Recruit(USA/Russland 2014, Kenneth Branagh) Der fünfte Film mit der Romanfigur Jack Ryan – mit Chris Pine in der Rolle des Agenten wider Willen. Nachdem er aus Afghanistan zurückgekehrt ist, wünscht sich Ryan nichts sehnlicher als etwas Ruhe. Sein Boss in seinem neuen Bürojob an der Wall Street, CIA-Agent Thomas Harper, sieht das ganz anders: Nun muss er undercover nach Moskau reisen, um einen Terroranschlag eines Oligarchen zu verhindern. Bis 22.20, ProSieben

21.00 DOKUMENTATION

Makro: Kühe für Katar Eine Herausforderung für eines der reichsten Länder der Welt: Um nicht mehr auf Lebensmittelimporte angewiesen zu sein, will Katar auf Selbstversorgung umstellen. Das bedeutet: Gemüsefelder und vollklimatisierte Kuhställe – mitten in einem Wüstenemirat. Frank Eggers war vor Ort. Bis 21.30, 3sat

21.05 KRIMISERIE

Death in Paradise Was bei einem gemütlichen Freitagabend zu Hause nie schaden kann: ein wenig ulkiger Krimi-Spaß mit Karibik-Flair und einem unserer Lieblings-Detectives – Inspector Humphrey Goodman. Die fünfte Episode der fünften Staffel bietet den Zuschauern etwas "Familienspaß" – denn diesmal kommt Humphreys Tante Mary zu Besuch. Kaum im Hotel angekommen, wird sie auch schon Zeugin in einem Mordfall. Privates und Berufliches lässt sich ja bekanntlich schwer trennen. Bis 21.55, ZDF neo

22.05 ROADMOVIE

Stichtag (Due Date, USA 2010, Todd Phillips) Weirdo trifft auf Normalo und macht ihm auf einem Trip das Leben zur Hölle: Der Architekt Peter (Robert Downey Jr.) will pünktlich zur Geburt seines ersten Kindes in Los Angeles sein. Fliegen geht nicht, denn leider muss sich sein Sitzpartner Ethan (Zach Galifianakis) im Flugzeug mit ihm über Bomben unterhalten. Dafür bekommt Peter aber einen Platz in Ethans Auto angeboten, um so gemeinsam nach Kalifornien zu fahren. Tja, und von da an geht alles ein wenig den Bach runter. Auf amüsante Art und Weise. Bis 23.45, Servus TV

Warner Bros. DE

22.35 DOKUMENTATION

Universum History Große Völker der Geschichte: Dieses Mal dreht sich alles um die alten Griechen, denen wir die Modernität unserer heutigen Welt zum Teil zu verdanken haben. Alles, was es über "die Wiege Europas" zu wissen gibt. Die Griechen in drei Teilen – heute Teil eins. Bis 23.20, ORF 2