"Aus Prinzip" nehme man in diesem Wahlkampf keinerlei Geld an, heißt es aus Sebastian Kurz' Partei. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Die ÖVP war 2017 die beliebteste Partei Österreichs – und zwar nicht nur an der Wahlurne, sondern auch bei Spendern. Mehr als drei Millionen Euro nahm die Volkspartei im Wahljahr 2017 ein, wobei drei Großspender mehr überwiesen als über 9.000 Kleinspender. Das sorgte dann auch für Aufregung und Debatten darüber, ob sich die politischen Inhalte der Volkspartei an Wünschen der Spender orientieren – was die türkisen Politiker natürlich bestreiten.

Heuer legt man es anders an: An der Platzierung soll sich aus Sicht der ÖVP bei der Wahl nichts ändern, im Umgang mit Spenden wird ein neuer Weg beschritten. Denn im Wahlkampf 2019 will die Volkspartei überhaupt keine Spenden annehmen, sagen Parteisprecher zum STANDARD. Das erfolge "aus Prinzip". Der Schritt ist durchaus überraschend: Noch vor zwei Monaten kämpfte die ÖVP im Gerangel um ein neues Parteienfinanzierungsgesetz gegen die jetzt beschlossene Spendenobergrenze von 750.000 Euro.

Sofortmeldung ab 2.500 Euro

Allein diese Grenze hätte für einen großen Verlust an Spenden gesorgt, hätten sich die Unterstützer wie 2017 verhalten. Dazu kommt aber, dass Einzelpersonen nun nur noch 7.500 Euro pro Jahr überweisen dürfen. Wären diese beiden Regelungen schon 2017 in Kraft gewesen, hätte die ÖVP damals auf 3,7 Millionen Euro verzichten müssen.

Auch in Sachen Transparenz würde sich für die ÖVP dieses Mal einiges ändern: Seit Anfang Juli müssen alle Spenden über 2.500 Euro sofort dem Rechnungshof gemeldet werden, der sie wiederum auf einer eigens eingerichteten Website veröffentlicht. Bislang sind laut Rechnungshof nur bei Neos und Grünen meldepflichtige Spenden eingegangen – in Höhe von 8.500 (Neos) und 8.400 Euro (Grüne).

Und wie halten es die anderen Parteien? Die SPÖ übermittelt nur, wie gesetzlich vorgesehen, Spenden von 2.500 Euro und mehr an den Rechnungshof. Darüber hinaus gibt es keine Veröffentlichungen. Bei den Freiheitlichen ist das Spendenthema ein eher theoretisches. Es werden maximal Kleinspenden bei Ortsgruppenveranstaltungen gesammelt, heißt es auf Anfrage. Sonst gebe es in diesem Bereich keine Aktivitäten.

Klein- und Kleinstspender

Die Neos legen sowohl Wahlkampfeinnahmen als auch Wahlkampfausgaben offen. Alle zwei Wochen wird – neben der laufenden Veröffentlichung der Parteifinanzen und zusätzlich zum gesetzlich vorgeschriebenen Rechenschaftsbericht – auch das aktuelle Wahlkampfbudget online dokumentiert.

Auf der Homepage der Liste Jetzt werden alle Parteispenden innerhalb einer Woche veröffentlicht. Bis 1.000 Euro kann an die Partei auch anonym gespendet werden. Im Jahr 2019 belief sich die höchste Parteispende jedoch auf 300 Euro.

Die Grünen setzen bei ihrem Versuch, wieder in den Nationalrat zu kommen, auch auf Spenden – wobei es sich fast ausschließlich um "Kleinst- und Kleinspenden" handelt, wie Wahlkampfmanager Thimo Fiesel betont. Doch auch diese sorgen für ein hübsches Sümmchen. Im Juli sind circa 95.000 Euro zusammengekommen. Einen Gutteil der grünen Kampagne, die inklusive Personalkosten rund 1,1 Millionen Euro kosten wird, machen Kredite der Landesorganisationen aus. Einnahmen wie Ausgaben werden laufend auf der Grünen-Homepage ausgewiesen. (Fabian Schmid, Peter Mayr, Sebastian Fellner, Franziska Windisch, 8.8.2019)