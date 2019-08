Die Sache nimmt Form an: Seit kurzem hat Puma neue Sneakers seiner Clyde-Court-Edition mit dem Namen #Reform im Programm.

Die Schuhe sind rot und tragen Aufdrucke mit Zitaten: "Wir müssen gesehen werden, weil wir nicht gehört werden." Puma teilte bei der Präsentation mit, die rote Farbe signalisierte "das Blut und die Opfer all jener, die seit 60 Jahren so mutig gegen Unterdrückung und Ungerechtigkeit kämpfen". Der gesamte Erlös kommt Meeks Organisation Jay-Z's Reform Alliance Foundation zugute. Die Organisation hat zum Ziel, die Zahl jener zu reduzieren, die vom Justizsystem unfair behandelt werden.

Foto: Amazon Prime Video

Dass die Bürgerrechtsbewegung für den 32-jährigen US-Rapper Meek Mill an Stärke zulegen wird, liegt auch an der Dokuserie Free Meek von Amazon Prime, die ab heute, Freitag, abrufbar ist. Mill kämpft seit Jahren für eine Reform des US-Justizsystems, dessen Opfer er selbst wurde. In fünf Folgen wird der Rechtsstreit als Fortsetzungsstory mit zahlreichen Justizirrwegen nacherzählt.

Die Geschichte: Am 24. Jänner 2007 wird der 19-jährige Robert Rihmeek Williams, später Meek Mill, vor der Tür seines Hauses in Philadelphia festgenommen. Genaue Erinnerungen daran hat er nicht, weil die Polizei ihn so heftig schlägt, dass er immer wieder das Bewusstsein verliert.

2008 wird Mill wegen illegalen Besitzes von Drogen und Waffen zu acht Monaten Gefängnis und zehn Jahren Bewährung verurteilt. Weil ihm ein Verstoß gegen die Auflagen vorgeworfen wird, muss Mill noch einmal fünf Monate ins Gefängnis, bevor er gegen Kaution freigelassen wird. Federführend ist Richter Genece Brinkley, ein notorisch harter Jurist, der von diesem Fall besessen zu sein scheint.

Verurteilung vorerst aufgehoben

Der aktuelle Stand: Nach einem mehr als zehnjährigen Rechtsstreit entschied ein Gericht in Philadelphia Ende Juli, die Verurteilung des Musikers von 2008 wegen illegalen Drogen- und Waffenbesitzes vorerst aufzuheben.

Mill nutzt für die Doku seine Bekanntheit: Zum Teil von seinem Plattenlabel Roc Nation produziert, folgt die Serie stilistisch den True-Crime-Stores nach dem Vorbild von Serial und Making a Murderer. Mill fordert eine Reform des US-Justizsystems. Seine Statements zeigen auf, mit welchen Schikanen sich 4,5 Millionen in Bewährungsverfahren befindliche Amerikaner konfrontiert sehen und wie schwierig es ist, da wieder rauszukommen. (Doris Priesching, 9.8.2019)