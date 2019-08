Wirbeln die Wiener Vorstadt auf: Ines Honsel (Sonia Clementi), Laurence Rupp (Leopold), Maria Köstlinger (Waltraud Steinberg), Bernhard Schir (Hadrian Melzer), Nina Proll (Nicoletta Pudschedl). Foto: ORF

Wien – Am 16. September startet die vierte Staffel der ORF-"Vorstadtweiber", Maria Köstlinger, Nina Proll, Martina Ebm und Hilde Dalik sind dann jeweils am Montag um 20.15 Uhr in zehn neuen Folgen zu sehen. Davon, was bisher geschah, erzählt derzeit das Dakapo der dritten Staffel immer am Montag um 20.15 und 21.05 Uhr.

Neben dem "Vorstadtweiber"-Quartett sind in weiteren Rollen erneut Bernhard Schir, Juergen Maurer, Murathan Muslu, Thomas Mraz, Wolfgang Pissecker, Nicole Beutler, Xaver Hutter, Christoph Grissemann, Susi Stach, Thomas Stipsits und Johannes Nussbaum zu sehen.

Als neue Vorstadtbewohner kommen Andrea Eckert, Brigitte Hobmeier, Ines Honsel, Alina Schaller, Laurence Rupp, Ruth Brauer-Kvam, Miguel Herz-Kestranek, Karl Fischer und Andreas Kiendl dazu. Regie führt wieder Harald Sicheritz sowie erstmals Mirjam Unger. Die Drehbücher zur vierten Staffel stammen auch diesmal von Uli Brée. Derzeit finden die Dreharbeiten für die fünfte Staffel statt. (red, 8.8.2019)