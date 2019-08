In dieser Galerie: 2 Bilder Von diesem NES-Modul soll es nur rund 300 Stück geben. Cody Spencer Cody Spencer

Videospielesammler Cody Spencer aus Seattle konnte kürzlich sein Glück kaum fassen. Ein Mann besuchte sein Geschäft namens Pink Gorilla Games und wollte ihm das NES-Modul Nintendo World Championship 1990 verkaufen. Der Verkäufer hatte aber offenbar keine Ahnung, was für einen Schatz er besitzt und wollte für seine gesamte Sammlung an NES-Games nicht viel Geld. Aufgrund des Seltenheitswerts wurde Nintendo World Championship 1990 bislang zwischen 15.000 und 20.000 Dollar verkauft.

Statt 20 Dollar 13.000 Dollar erhalten

"Ich hätte das Modul um 20 Dollar abkaufen können", erzählt Spencer Ars Technica. Als der Sammler den Verkäufer, der Mitte 30 gewesen sein soll, aufklärte, einigten sich die beiden dann auf einen Verkaufspreis von 13.000 Dollar. Um auf Nummer sicher zu gehen, dass es sich dabei tatsächlich um ein Original-Cartridge handelt, untersuchte Spencer das Game genauestens. Als er das Modul in der Sammlung des Verkäufers entdeckte, ging er anfangs noch von einem Scherz aus.

NES-Modul schnell wieder verkauft

Mittlerweile ist der Sammlerschatz übrigens nicht mehr bei Pink Gorilla Games zu haben, da dieser bereits verkauft wurde. Zu welchem Preis verriet Spencer nicht. Allerdings soll er durchaus einen Profit erzielt haben. Der Sammler ist zudem froh, dass das Spiel nicht mehr in seinem Shop zu finden ist. "Es war irgendwie unangenehm sowas kleines zu besitzen, das durch Wasser oder Feuer zerstört beziehungsweise gestohlen werden kann, das gleichzeitig so viel wert ist", erzählt er.

Von "Nintendo World Championships" gibt es auch eine vergoldete Variante, die noch mehr Geld bringt. Foto: Reddit/u/Anonymous__Account

Rund 300 Stück damals verteilt

Nintendo World Championships 1990 wurde an Gewinner des gleichnamigen Wettbewerbs ausgegeben. Auch das Nintendo Power Magazine verteilte dieses in einer sehr begrenzten Stückzahl. Mehrere hunderte Modelle soll es geben – Experten gehen von 302 bis 348 Stück aus. Auf dem Modul befinden sich Red Racer, Super Mario Bros. und Tetris, also alle drei Spiele die bei der World Championship gespielt wurden. (red, 9.8.2019)