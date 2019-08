"Beyond" wird kostenlos am 14. August veröffentlicht und soll die bislang größte Erweiterung sein

"Beyond" erscheint am 14. August kostenlos für Käufer von "No Man's Sky" und bringt einen VR-Modus, Fokus auf Multiplayer und weitere neue Features mit sich. Es soll das bislang größte Update für das Game sein. Foto: Hello Games

No Man's Sky war einer der größten Enttäuschungen zum Launch vor drei Jahren und hat sich dank kontinuierlicher Weiterarbeit von Entwickler Hello Games zu einem richtig guten Spiel gemausert. Mit Beyond steht nun das nächste Update bevor, das wie auch schon Next riesig sein soll. Mit einem Trailer macht die Spieleschmiede Stimmung für die kostenlose Erweiterung, sie erscheint am 14. August für Xbox, PC, Playstation 4 und PSVR.

VR-Modus und MMO

Wie letztgenannte Plattform vermuten lässt, hat der Entwickler dem Spiel nun einen VR-Modus verpasst. Die Neuerung soll aber nur 30-40 Prozent des Updates einnehmen. Am Multiplayer-Modus wurde von Hello Games ferner gearbeitet. Der Entwickler spricht in diesem Zusammenhang von einer "radikal neuen sozialen Multiplayer-Erfahrung". Spieler sollen sich wie in einem MMO im gesamten Universum sehen können.

Größer geworden, als vorgenommen

Zum letzten Teil des Updates schwieg die Spieleschmiede bislang. Laut Chefentwickler Sean Murray soll es sich um mehrere kleine Features handeln, die mit Beyond in dem Spiel landen. Generell soll es sich bei der Erweiterung um die bisher größte handeln. Eigentlich hatte der Entwickler vorgesehen, mehrere kleine Updates zu veröffentlichen. Im Laufe der Zeit entschied man sich dann aber doch dazu, die gesamten Inhalte zu bündeln. (dk, 9.8.2019)