Großer Auftritt am gestrigen Weltkatzentag: Diese beiden Tigerbabys wurden in einer Wohnung gefunden. Foto: ÖSTERREICHISCHER TIERSCHUTZVEREIN

Zwei Tigerbabys sind am Donnerstag in der Gemeindebauwohnung einer 34-jährigen Slowakin in Hainburg im Bezirk Bruck an der Leitha entdeckt worden. Der Fund wurde nach Hinweisen an den Tierschutzverein gemacht, berichtete die niederösterreichische Polizei am Freitag. Die Tiere wurden anschließend in einer Tierklinik untersucht. "Jetzt wird eine endgültige Pflegestelle gesucht", sagte ein Polizeisprecher.

Die beiden Babys befanden sich in der Badewanne unter einer Wärmelampe. Die Bezirkshauptmannschaft ordnete die Abnahme der Raubkatzen an, das Duo wurde zur Erstversorgung in eine Tierklinik gebracht. Die Slowakin soll nach Angaben der Exekutive "versiert" im Umgang mit den Tieren sein. (APA, 9.8.2019)