Das Strandbad in Klagenfurt an einem Augustsonntag 2019.

(Das Strandbad in Klagenfurt an einem Augustsonntag 2019. An der Theke der Strandbar zwei ehemalige Beachvolleyball-Nachwuchsspieler. Sie tragen Freizeitkleidung und trinken Bier aus Flaschen. Der erste zieht aus der Gesäßtasche ein zusammengefaltetes Blatt Papier und reicht es dem zweiten.)

DER ERSTE: Do. Zum Nomenstog.

DER ZWEITE: Ah, i heit Nomenstog? Goa nit g'wusst.

DER ERSTE: Nit du. Wölt. Wöltnomenstog. So wie Wöltmülchtog oda Wöltfrauentog, vastehst?

DER ZWEITE: Und dea is heite?

DER ERSTE: Waß nit. Konn sein, oda? Lies!

DER ZWEITE (faltet das Blatt auseinander und liest vor): "Ich hobe einen Freind, den Imme, / eigentlich Immanuel. / Immanuel, ein Super-Nomen, / schen und auch originell, // gleichzeitig respekteinfleßend. / Jeda, wos ihn heat, dea mant, / dea hot sicha gscheite Öltan. / Den sei Vota liest den Kant. // Immes Bua, dea haßt Jesaia, / dos ist auch sehr gut gewöhlt, / auch Jesaia is ein Nome, / wos nicht die Zukunft ihm vastöllt. // Haßat ea hingegen Kevin, / warat ea ein ormes Schwein, / olle Leite taten sogn: / Dos muass ein festa Tocka sein, // seine Oltn voll daneben, / dauand fett und primitiv, / nix in Schedl außa Kino. / Ein gonzes Leben gingat schief. // Einen guatn Nomen finden / fia ein Kind, ist heite schwea, / Fronz und Rosi, Hons und Susi, / dos mocht heitz'tog nix mea hea. // Wüllst dein Kind du richtig nennen, / gewe ich dir einen Rat: / Nimm etwos im Grunde Anfochs, / lei a bissele vadraht. // Folls ös, Imme, zum Jesaia / kriags a klane Tochta aa, / bitte nenne sie Rabarba / und nit anfoch Barbara." (Faltet das Blatt zusammen.) Guat.

Der Wörthersee in Kärnten. Foto: APA/Ortner electric/Montenero

DER ERSTE: Wohl?

DER ZWEITE: Wohl wohl, guat. (Lacht.) Rabarba, supa! I man, is nit geplant, doss man noch kriagn Kind, oba in Folle doss ... Wea i ma iwalegn. (Lacht.)

(Sie prosten und trinken.)

DER ZWEITE: Apropos, weil ma grod von Nomen redn, wia -

DER ERSTE (blickt auf die Uhr, plötzlich hektisch): Vaschwind, schon so spot! I muass ham, Muata wead sicha schon teifln!

DER ZWEITE: - Wia is'n einglich –

DER ERSTE (wirft einen Zwanzig-Euro-Schein auf die Theke:) Bist eing'lodn! (Hastig ab.)

DER ZWEITE: Wia – ... (Blickt ihm nach, dann zu sich): Na jo. Eh wuascht im Grunde ... (Steckt den Geldschein ein, bestellt noch ein Bier.

Vorhang)

(Antonio Fian, 9.8.2019)