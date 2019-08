Macaulay Culkin Foto: APA/AFP/VALERIE MACON

Ob man den Film liebt oder hasst, "Kevin – allein zu Haus" ("Home Alone") gehört zu den Weihnachtsfilm-Klassikern. Nun plant Disney ein Remake des 90er-Jahre-Kinohits. Wie der Titelheld heute aussehen könnte, hat der damalige Kinderstart Macaulay Culkin zur Freude des Netzes auf seine Art interpretiert.

"Disney, ruft mich an!"

Auf Twitter veröffentlichte er ein Foto von sich in Unterwäsche und Hemd auf einer alten Couch mit Laptop auf dem Schoß und einem Teller über entblößter Wampe. "So würde das neue ‚Home Alone‘ wirklich aussehen", schreibt Culkin. Und weiter. "Hey @Disney, ruft mich an!"

Es ist nicht das erste Mal, dass Culkin die Rolle, die ihn als Kind berühmt machte, aufs Korn nimmt. So gab er vor einiger Zeit noch einmal den von seiner Familie vergessenen Kevin McCallister – in einer Werbung für den Google Assistant.

IGN

Das Remake soll 2020 auf dem Streaming-Dienst Disney+ veröffentlicht werden. (red, 9.8.2019)