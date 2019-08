Auch Genießer sind am Neusiedler See an der richtigen Adresse. Einige Empfehlungen der STANDARD-Redaktion

Eine Auswahl empfehlenswerter Lokale am oder in der Nähe des Neusiedler Sees GRAFIK: DER STANDARD

1. Seejungfrau

Yachthafen 1, 7093 Jois

Das Ambiente des Restaurants Seejungfrau ist schlicht, die Aussicht auf den See malerisch. Während bei den Speisen internationale Einflüsse erkennbar sind, fällt die Weinkarte ausgesprochen regional aus.

www.seejungfrau.cc

Die Seejungfrau in Jois Foto: Seejungfrau

2. Gut Purbach

Hauptgasse 64, 7083 Purbach

Max Stiegl ist kein Mann der leisen Worte, schon gar nicht der zurückhaltenden Gerichte. Dafür lieben ihn seine Gäste. Bekannt ist der gebürtige Slowene im Burgenland auch für seine ausgefeilten Innereiengerichte.

www.gutpurbach.at





3. Taubenkobel, Schützen am Gebirge

Hauptstraße 27, 7081 Schützen am Gebirge

Das Restaurant Taubenkobel von Eveline und Walter Eselböck, Alain Weissgerber und Barbara Eselböck hat das kleine Dorf im Burgenland zum international gerühmten Hotspot der Gourmetszene gemacht. Bistroküche kommt in der auf den Tisch. Im ungarischen Fertõrákos betreiben die Eselböcks das Restaurant "Haus im See".

www.taubenkobel.com

Die Taubenkobel Greißlerei. Foto: taubenkobel/Pertramer

4. Gut Drauf-Heuriger, Gut Oggau

Hauptstraße 31, 7063 Oggau

Das Gut Oggau ist bekannt für seine guten Weine und die Etiketten mit gezeichneten Gesichtern. Im Innenhof des Weinguts betreiben Stephanie und Eduard Tscheppe-Eselböck einen schicken Heurigen.

www.gutoggau.com

5. Hofgassl

Rathausplatz 10, 7071 Rust

Dass Studierende der Ruster Weinakademie gern ins Hofgassl gehen, spricht für die dortige Weinauswahl. Der gemütliche Gastgarten und die kreative Küche komplettieren das Angebot.

ww.hofgassl.at

Foto: Hofgassl

6. Langgusto

Am Hafengelände, 7072 Mörbisch

Im ersten Stockwerk des Wassersportzentrums Lang gelegen bietet das neu eröffnete Restaurant Langgusto einen wunderbaren Blick auf die Landschaft des Neusiedler Sees.

ww.facebook.com/langgusto

Foto: Langgusto

7. Mole West

Seegelände 9, 7100 Neusiedl

Die Mole West ist der Pionier in Sachen moderner Gastronomie am Neusiedler See: Zugangsmöglichkeit von Land und Wasser, Fine Casual Dining und ein Plätzchen direkt am See.

www.mole-west.at

8. Das Fritz

Seebad 1, 7121 Weiden

Vor zwei Jahren erst eröffnete Fritz Tösch das moderne Restaurant direkt am Wasser. Trotz Zubau ist es oft stark ausgelastet, eine Tischreservierung empfiehlt sich also.

www.dasfritz.at

9. Restaurant zur Blauen Gans

Seebad Weiden, 7121 Weiden

Die Architektur des Restaurants verspricht, was die saisonale Speisekarte von Oliver Wiegand hält: eine moderne und feine Interpretation der regionalen Traditionen.

www.zurblauengans.at





Die Blaue Gans in Weiden. Foto: Göschl / Privat

10. Gasthaus zur Dankbarkeit

Hauptstraße 39, 7141 Podersdorf

Als Hedonist kann man für Orte wie die Dankbarkeit nur – genau – dankbar sein. Genauso wie für den hauseigenen Wein und für einen der schönsten Gastgärten rund um den See.

www.dankbarkeit.at





Essen in der Dankbarkeit ... Foto: Gasthaus zur Dankbarkeit/Steve Haider

.. in einem der schönsten Gastgärten rund um den See. Foto: Steve Haider

11. Weingut Rosenhof

Florianigasse 1, 7142 Illmitz

Im Rosenhof kocht jetzt Peter Kroiss, dessen Küche die Fahrt nach Illmitz absolut lohnt. Neben Klassikern gibt es Wild (z. B. Clubsandwich mit Fasan) und tolle Desserts. Und das im lauschigen Innenhof-Garten.

ww.rosenhof.cc

Foto: Rosenhof/Dieter Brasch

(red, 10.8.2019)