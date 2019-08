Der beste Film aller Zeiten zum Immerwiederanschauen: Kim Novak verwandelt sich in Alfred Hitchcocks Meisterwerk "Vertigo – Aus dem Reich der Toten" in das Ebenbild einer Verstorbenen, ARD, 23.30 Uhr. Foto: ARD / Universal

8.50 SCHWERPUNKT

Die Eroberung des interstellaren Raums Anlässlich der heurigen "Nacht der Sterne" präsentiert Arte fast den ganzen Tag ein Sonderprogramm rund um die Astronomie. Hauptthema sind Weltraummissionen, begonnen um 8.50 mit Voyagers Reise in die Unendlichkeit über Jenseits von Pluto um 22.00 bis zur Reise zumSaturn – Die Cassini-Mission um 22.55. In der Primetime ab 20.15 geht es um ein Abenteuer, das die Menschheit vielleicht im nächsten Jahrhundert erleben wird: die Entdeckung neuer Exoplaneten in bislang unerforschten Galaxien. Bis 23.50, Arte

12.50 PORTRÄT

Hollywood's Best Film Directors: Bernardo Bertolucci Der 2018 verstorbene italienische Regisseur von Der Konformist, Der letzte Tango von Paris und 1900 im Porträt. Bis 13.20, One

20.15 FANTASY

In meinem Himmel (The Lovely Bones, USA 2009, Peter Jackson) Die 14-jährige Susie wird von einem Nachbarn vergewaltigt und ermordet und landet in einer Art Zwischenreich. Von dort versucht sie ihrem Vater mit Zeichen auf die Spur des Täters zu bringen. In Peter Jacksons Verfilmung von Alice Sebolds Roman überzeugen vor allem Saoirse Ronan (Lady Bird) und Stanley Tucci in den Hauptrollen. Bis 22.50, ProSieben

GRIN

20.15 AGENTENFILM

James Bond 007 – Moonraker – Streng geheim(Moonraker, GB/F 1979, Lewis Gilbert) 1979 war es so weit: Vor dem Hintergrund des Erfolgs von Krieg der Sterne und Unheimliche Begegnung der dritten Art musste auch 007 ins Weltall. Seitdem streiten sich eingefleischte Bond-Fans, ob es sich bei dem Roger-Moore-Spektakel um einen der besten oder einen der schlechtesten Filme der Serie handelt. Bis 22.30, Servus TV

21.30 ROADMOVIE

Flashback (USA 1990, Franco Amurri) Dennis Hopper als an Abbie Hoffman angelehnter einstiger Sixties-Aktivist. Ihm auf der Spur: Kiefer Sutherland als FBI-Agent. Die etwas zerfahrene Roadmovie-Komödie punktet mit einem Soundtrack, für den Bob Dylan Curtis Mayfields unsterbliches People Get Ready eingespielt hat. Bis 23.10, ZDF neo

23.30 HITCHCOCK 1

Vertigo – Aus dem Reich der Toten (USA 1958, Alfred Hitchcock) Schwindel, Obsessionen und Spiralen: Bei seiner Premiere 1958 nur mäßig erfolgreich und von Alfred Hitchcock für lange Zeit aus dem Vertrieb genommen, konnte der Film eine umso nachhaltigere Faszination entfalten: Vertigo gilt heute vielen als bester Film aller Zeiten. In den Hauptrollen: James Stewart und Kim Novak. Bis 1.38, ARD

23.30 HITCHCOCK 2

Marnie(USA 1964, Alfred Hitchcock) Tippi Hedren als kleptomanische Frau auf der Flucht vor sich selbst, Sean Connery als ambivalenter Eroberer. Hitchcock inszenierte eine pathologische Beziehung als Suspense-Thriller. Ein weiterer seiner Filme, die erst später als die Meisterwerke erkannt wurden, das sie sind. Bis 1.35, RBB

0.00 SCHOCKER

Der weiße Hai(Jaws, USA 1975, Steven Spielberg) Steven Spielbergs Der weiße Hai war der Sommerhit des Jahres 1975, der nicht nur ein bis heute dominantes Blockbuster-Modell im Kino etablierte. Wer die bekannte Filmmusik auch nur gesummt hört, weiß, was er im Meer zu erwarten hat. Bis 1.55, ORF 1

2.00 KRIMI

Columbo – Tödliches Comeback(Forgotten Lady, USA 1975, Harvey Hart) Die in die Jahre gekommene Tänzerin Grace Wheeler plant ihr Comeback. Als ihr Mann seine finanzielle Unterstützung verweigert, weiß sie sich zu helfen. Die Auftaktfolge der fünften Staffel steht bei Columbo -Aficionados hoch im Kurs. Gegenüber Peter Falk zu sehen: Hollywoodstar Janet Leigh (Psycho).Bis 3.30, ORF 2