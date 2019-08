Ein Jugendclub holte einst Bands wie Rammstein und Fettes Brot in die DDR: "Lugau City Lights – Ein DDR-Dorf schreibt Popgeschichte", Arte, 0.00 Uhr. Foto: Wilde.Stein Medienagentur

9.35 MATINEE

Andrew Carnegie – Millionär und Menschenfreund Die Geschichte des Namensgebers des von ihm finanzierten Konzerthauses in New York, der als Sohn einer armen schottischen Migrantenfamilie in den 1840er-Jahren nach Amerika kam. Bis 10.35, ORF 2

20.15 WESTERN-SATIRE

Buffalo Bill und die Indianer (Buffalo Bill and the Indians, or Sitting Bull's History Lesson, USA 1976, Robert Altman) William F. Cody (Paul Newman), berühmt als Buffalo Bill, steigt 1880 mit einem Western-Spektakel ins Showgeschäft ein. Der von ihm engagierte Sioux-Häuptling Sitting Bull (Frank Kaquitts) widersetzt sich in Robert Altmans Filmsatire nachhaltig dem Revisionismus des weißen Mannes. Bis 22.50, Tele 5

20.15 DOKUMENTARFILM

Es muss was geben (A 2010, Oliver Stangl & Christian Tod) Von Attwenger bis Willi Warma, von Fuckhead bis Texta, von Neuer Volksmusik bis Industrial: die Musikszene des Schmelztiegels Linz im Porträt. Filmemacher Oliver Stangl ist zudem bei Lukas Maurer im Studio zu Gast. Bis 22.15, Okto

20.15 KOMÖDIE

Good Bye, Lenin! (D 2003, Wolfgang Becker) Alex' ins Koma gefallene Mutter verschläft im Sommer 1990 die Wende in Ostberlin. Als sie wieder aufwacht, versucht ihr der Sohn einen möglichen Schock zu ersparen und lässt die DDR in der Wohnung wiederauferstehen. Regisseur Wolfgang Becker und Hauptdarsteller Daniel Brühl trafen damit 2003 den Nerv des deutschen Kinopublikums. Bis 22.10, Arte

20.15 TARANTINO-WALTZ-DOPPEL

Django Unchained (USA 2012, Quentin Tarantino) Der als Zahnarzt getarnte Kopfgeldjäger Dr. King Schultz (Christoph Waltz) und der von ihm befreite Sklave Django (Jamie Foxx) machen als Kopfgeldjäger gemeinsame Sache. Anlässlich des Kinostarts von Quentin Tarantinos neuem Film Once Upon a Time in Hollywood gibt es im Anschluss um 22.50 mit Inglourious Basterds auch die erste Oscar-prämierte Zusammenarbeit mit Waltz zu sehen. Bis 22.50, ORF 1

KinoCheck

22.10 DOKUMENTATION

Being David Hasselhoff (D 2019, Oliver Schwabe) "30 Jahre derselbe Song": Mit einer gehörigen Portion Selbstironie und ziemlich entspannt (unter anderem im Jacuzzi!) erzählt David "The Hoff" Hasselhoff von seinen ikonischen Fernsehrollen in Knight Rider und Baywatch und natürlich von dem Song Looking for Freedom. Bis 23.05, Arte

0.00 DOKUMENTATION

Lugau City Lights – Ein DDR-Dorf schreibt Popgeschichte(D 2017, Tim Evers) Mitten im Nirgendwo der DDR wurde eine Dorfkneipe für eine kurze Zeit zum Szeneclub: Alexander Kühne und seine Freunde holten Bands wie Rammstein, Fettes Brot und Sandow nach Lugau. 2017 kehrte Kühne in das kleine Dorf im Spreewald zurück. Bis 0.55, Arte