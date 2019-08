Apotheken in Sewerodwinsk und Archangelsk melden Ansturm, Medikament stellenweise ausverkauft

In dieser Galerie: 2 Bilder Bis auf dieses Archivbild aus dem Jahr 2011 gibt es keine Aufnahmen des Testgeländes. Foto: APA/AFP Strahlungsmesswerte in Sewerodwinsk, 8. 8. 2019, um die Mittagszeit. Foto: Katastrophenschutzministerium Arkhangelsk

Sewerodwinsk – Seitdem am Donnerstagmorgen im Norden Russlands ein Test eines russischen Raketentriebwerks fehlgeschlagen ist, gibt es keine weiteren Informationen von den örtlichen Behörden. Bekannt ist lediglich, dass zwei Menschen ums Leben gekommen und sieben verletzt worden sind.

Die Stadtverwaltung von Sewerodwinsk hat einen Hinweis auf ihrer Webseite, dass nach einem zu Mittag gemessenen Strahlungsanstieg die Messwerte auf normales Niveau zurückgegangen seien, ohne Erklärung entfernt. (Eine Kopie des Eintrags auf archive.org findet sich hier.)

Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet unter Berufung auf lokale Medien, dass die Bewohner der Städte Sewerodwinsk und Archangelsk, die in der Nähe des Testgeländes Njonoksa liegen, Vorräte von Jodtabletten anlegen.

Kein Jod mehr in dieser Sewerodwinsker Apotheke.

In einigen Apotheken seien diese mittlerweile ausverkauft. Das Medikament wird vorbeugend eingenommen, um im Fall eines Strahlungsaustritts zu verhindern, dass sich radioaktives Jod in der Schilddrüse ansammelt.

Schiffe verlassen Sperrgebiet

Messstationen in Norwegen haben keine erhöhten Strahlungswerte gemessen. Allerdings weht der Wind über dem Weißen Meer seit dem Unfall in südöstlicher Richtung. Nachdem die russischen Behörden das Gebiet um die Unfallstelle für den Schiffsverkehr gesperrt hatten, verließen am Donnerstag alle Schiffe bis auf den Transporter Serebrjanka den 30-Kilometer-Streifen vor der Küste, ist auf Webseiten zu sehen, auf denen der Schiffsverkehr verfolgt werden kann.

Das Schiff blieb 30 Stunden im Sperrgebiet, bevor es am Freitagnachmittag langsam Fahrt aufnahm. Die Serebrjanka ist eine Spezialkonstruktion für den Transport radioaktiver Substanzen aus den 1970er-Jahren, die in der Vergangenheit zur Verklappung von Atommüll aus dem Atomflottenstützpunkt bei Murmansk eingesetzt wurde, wurde aber immer wieder auch in der Nähe russischer Waffentests beobachtet. (bed, 9.8.2019)