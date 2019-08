Viertes Remis in Serie – Fünf Punkte hinter Tabellenführer Guangzhou Evergrande

Guangzhou – Marko Arnautovic hat für Shanghai SIPG in der chinesischen Fußball-Meisterschaft seinen dritten Saisontreffer erzielt. Dem Wiener blieb mit einem 2:2 bei Guangzhou R&F am Freitag ein Sieg aber weiter verwehrt. Shanghai liegt nach dem vierten Unentschieden in Folge nun fünf Zähler hinter Tabellenführer Guangzhou Evergrande, der aber erst Sonntag im Spitzenspiel gegen Beijing Guoan im Einsatz ist.

Arnautovic traf in der 69. Minute per Elfmeter zum 1:1. SIPG legte durch Hu Jinghang (78.) zur Führung nach, ehe Dusko Tosic in der achten Minute der Nachspielzeit für den Mittelständler noch ausglich. Arnautovic spielte durch, mit dem Brasilianer Hulk fehlte ein Offensivstar von SIPG verletzt. (APA, 9.8.2019)