Dominic Thiem wirkte nicht fit. Foto: imago images / Icon SMI

Tennis-Ass Dominic Thiem hat am Freitag beim ATP-Masters-1000-Events in Montreal sein Viertelfinale gegen den Russen Daniil Medwedew überraschend glatt mit 3:6,1:6 verloren. Der Weltranglistenvierte bot in der nur knapp 57 Minuten dauernden Partie insgesamt eine enttäuschende und wenig angriffslustige Vorstellung, wirkte aber auch körperlich müde.

Für Kitzbühel-Sieger Thiem geht es kommenden Woche in Cincinnati weiter. (APA, 9.8.2019)