Eine Wahlkampf-Kampagne der ÖVP: Den Nachnamen des Altkanzlers laufen. Foto: apa/huter

Ob angebliche Fanpost eines Kindes, ein Gebet oder nun ein Lauf: Der ehemalige Bundeskanzler Sebastian Kurz, sein Team und seine Fans zeigen sich immer wieder ideenreich in dem Versuch, Wähler zu erreichen und neue zu gewinnen.

Aktuell Thema in sozialen Medien: Eine Aktion der Facebook-Gruppe "Community der neuen Volkspartei", in der auch zahlreiche ÖVP-Mitarbeiter vertreten sind. Darin wird zu einer Laufaktion in Wien aufgerufen. Fans sollen gemeinsam in der Wiener Innenstadt so durch die Straßen laufen, dass die Strecke den Nachnamen des Ex-Bundeskanzlers darstellt. Das soll wiederum im Fitness-Tracker Runtastic aufgezeichnet werden.

Kritik und "Personenkult"

Auf sozialen Medien sorgt das für Spott. Neos-Social-Media-Manager Darius Djawadi teilte auf Twitter einen Screenshot des Beitrags in der Gruppe und schrieb sarkastisch: "Niemand hat die Absicht einen Personenkult zu errichten!"

Die Nutzer zeigen sich mitunter kritisch – so bezeichnet ein User die Gruppe als "Kindergarten-Community", eine weitere kommentiert das Bild mit "Sektenwahnsinn". Der Twitter-Account der Neos postete ein Bild aus Google Maps mit der Strecke "Meinl-Reisinger", ein Nutzer bedauerte, "dass Spindelegger nicht mehr Kanzler ist".

Massiver Erfolg der ÖVP

Vor allem auf sozialen Medien wirkt die Wahlkampfstrategie von Kurz: Der Ex-Bundeskanzler konnte bereits die Konkurrenz aus allen Parteien hinter sich lassen und ist aktuell mit über 800.000 Likes der Politiker mit den meisten Fans auf Facebook. Ende Mai hat er Ex-Vizekanzler HC Strache überholt.

Strache zählt 795.000 Likes, SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner knapp 100.000 Likes. Bei der FPÖ wird das offenbar gelassen genommen – FPÖ-Chef Norbert Hofer sagte im Juni zum Falter", dass Facebook "ohnedies völlig überschätzt" sei, die Interaktionsraten würden sinken. (red, 10.8.2019)