Strache trat am 18. Mai zurück. Foto: APA / Fohringer

Wien – Der ehemalige Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hat dem russlandnahen Sender "RT Deutsch" das erste ausführliche TV-Interview nach seinem Rücktritt gegeben. Darin nahm er unter anderem zur Schredder-Affäre Stellung: "Das ist ein sehr ungewöhnlicher Vorgang." Kurz habe wohl davon gewusst. Denn kein Mitarbeiter habe während der gemeinsamen Regierungszeit "irgendetwas getan, ohne dass der Chef, also der Bundeskanzler, es nicht gewusst hätte", sagte Strache.

Es sei also auch nicht glaubwürdig, dass der Social-Media-Beauftragte des Bundeskanzleramts, der die Festplatten vernichten hat lassen, das von sich aus gemacht habe. Es stellte sich also die Frage, "was man zu verbergen habe", sagt Strache in Richtung des ehemaligen Koalitionspartners. "Das zeigt, dass die ÖVP hier zumindest ein schlechtes Gewissen haben muss."

Kurz habe sein Wort gebrochen

Strache wirft dem Ex-Kanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz außerdem Wortbruch vor. Kurz habe ihm "zugesichert und das Wort gegeben", dass er die Regierung fortsetzen werde, wenn Strache seinen Rücktritt als Vizekanzler bekanntgibt. "Das hat er in Folge nicht getan, sondern er hat sich telefonisch gemeldet und mitgeteilt, dass auf einmal alles anders sei und er jetzt auch den Rücktritt des Innenministers Herbert Kickl einfordert."

Für ihn sei deutlich, "dass hier jemand auch versucht hat, strategisch Kapital aus diesem Video zu schlagen", so Strache.

Angeblich keine Drogen auf Ibiza

Er selbst vermutet hinter dem Video einen größeren Investor, der als Auftraggeber für die bereits bekannten mutmaßlichen Hintermänner fungierte. Dahinter stecke das Interesse, "mich als Person zu schädigen, politisch zu Fall zu bringen und eine Regierung in die Luft zu sprengen".



In dem fast einstündigen Interview behauptet Strache auch, dass er in der folgenreichen Nacht auf Ibiza keine Drogen konsumiert habe. "Ich habe Zeit meines Lebens mit illegalen Drogen nichts zu tun gehabt." Auch die anderen hätten keine Drogen konsumiert. "Hätte ich das gesehen, wäre ich aufgestanden und gegangen."

Comeback nicht ausgeschlossen

Ein politisches Comeback schließt der Ex-FPÖ-Chef weiterhin nicht aus. Allerdings betont er, dass dies erst nach der Aufklärung des Ibiza-Videos erfolgen soll. In einem Video, das Strache im Juni auf Facebook postete, erklärte er, dass er sein durch Vorzugsstimmen erlangtes Mandat für das Europaparlament ablehnen wird und ließ bereits durchklingen: "Ich werde mich nicht zurückziehen, mich auch nicht verstecken." Im Nationalratswahlkampf unterstützt er seine Frau Philippa, die auf dem dritten Platz der Wiener FPÖ-Landesliste kandidiert. (lib, 10.8.2019)