Der Spanier ist klar vor Quartararo und Dovizioso und peilt ersten Sieg in Österreich an – KTM-Espargaro von Platz elf

Marc Marquez jubelt über die Österreich-Pole. Foto: APA/AFP/VLADIMIR SIMICEK

Spielberg – Motorrad-Star Marc Marquez greift nach einer Rekordrunde erneut aus der Pole nach seinem ersten Sieg beim Grand Prix von Österreich. Der spanische WM-Leader holte sich am Samstag im Qualifying der MotoGP mit 1:23,027 Min. und damit der schnellsten jemals in Spielberg gefahrenen Runde seine 59. Pole in der Königsklasse. Das 11. Saisonrennen beginnt am Sonntag um 14.00 Uhr (live ServusTV).

Serien-Weltmeister Marquez war bei seiner Fabel-Bestzeit mehr als vier Zehntelsekunden schneller als Yamaha-Pilot Fabio Quartararo. Der Spanier löschte damit auch die 1:23,142 Minuten-Pole aus dem Jahr 2016 von Andrea Ioannone mit dem bisher schnellsten Rundenschnitt aus. Der Italiener Andrea Dovizioso komplettiert auf seiner Ducati als Dritter die erste Startreihe.

Alle guten Dringe sind drei

Marquez ist auf dem Red Bull Ring schon in den vergangenen zwei Jahren aus der besten Startposition los gefahren, hat sich aber am Ende jeweils mit Platz zwei hinter einem Ducati-Piloten zufriedengeben müssen. Österreich ist die einzige Station im aktuellen WM-Kalender, auf der der 50-fache MotoGP-Sieger noch nicht gewonnen hat.

Bester KTM-Pilot im MotoGP-Qualifying war bei Sonnenschein und 31 Grad Celsius einmal mehr Pol Espargaro. Der Spanier schaffte als Zehnter im Q1 gerade noch den Aufstieg ins Q2 und wurde am Ende Elfter. Während mit Johann Zarco (FRA) der zweite KTM-Werkspilot über Startplatz 16 nicht hinauskam, verpasste der Portugiese Miguel Oliveira vom KTM Satellitenteam Tech3 das Q2 hauchdünn und startet als 13.

In der Moto3 erzielte der Österreicher Maximilian Kofler die 26. Zeit und startet daher am Sonntag (11.00 Uhr) aus der neunten Reihe in das 23-Runden-Rennen. (APA, 10.8.2019)

Ergebnisse der Qualifyings (provisorische Startaufstellungen) für den Österreich-GP:

MotoGP:

1. Marc Marquez (ESP) Honda 1:23,027 Min. (187,2 km/h Schnitt/Rekord)

2. Fabio Quartararo (FRA) Yamaha +0,434 Sek.

3. Andrea Dovizioso (ITA) Ducati 0,488

4. Maverick Vinales (ESP) Yamaha 0,496

5. Francesco Bagnaia (ITA) Ducati 0,625

6. Takaaki Nakagami (JPN) Honda 0,654.

Weiter: 10. Valentino Rossi (ITA) Yamaha 0,790 – 11. Pol Espargaro (ESP) KTM 0,839.

Weiter, alle im Q1: 13. Miguel Oliveira (POR) KTM – 16. Johann Zarco (FRA) KTM – 20. Hafizh Syahrin (MAL) KTM – 21. Stefan Bradl (GER) Honda

Moto3:

1. Romano Fenati (ITA) Honda 1:36,460 Min.

2. Ayumu Sasaki (JPN) Honda +0,051 Sek.

3. Jaume Masia (ESP) KTM 0,229.

Weiter: 26. (9. Reihe): Maximilian Kofler (AUT) KTM