Der US-Unternehmer war wegen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen angeklagt. Am Samstag ist er tot in seiner Gefängniszelle aufgefunden worden

Epstein soll minderjährige Mädchen missbraucht haben.

Foto: Reuters/Handout

Der des sexuellen Missbrauchs beschuldigte US-Unternehmer Jeffrey Epstein wurde am Samstag tot in seiner Gefängniszelle aufgefunden, wie die "New York Times" und andere US-Medien berichten. Sein Körper wurde demnach um 7:30 Uhr (Ortszeit) im Gefängnis von Manhatten gefunden. Die Behörden gehen von einem Selbstmord aus.

Der 66-Jährige soll dutzende minderjährige Mädchen missbraucht haben und war im Juli vom FBI festgenommen worden, als er von einer Frankreichreise mit seinem Privatjet zurückkehrte. Laut Anlageschrift hat Epstein zwischen 2002 und 2005 in New York und Florida einen illegalen Sexhandelsring aufgebaut. Einige der Mädchen seien erst 14 Jahre alt gewesen und mit großen Summen Bargeld angelockt und dazu verleitet worden, weitere Mädchen heranzuschaffen. Epstein wies diese Anschuldigungen bis zuletzt zurück.

Umstrittener Deal

Der Ex-Investmentbanker war bereits 2008 einem Verfahren wegen Missbrauchsanschuldigungen entgangen, weil er damals einen Deal mit der Staatsanwaltschaft eingegangen war.

Der Skandal erreichte sogar die US-Regierung. Vor knapp einem Monat war US-Arbeitsminister Alexander Acosta in dem Missbrauchsskandal um Epstein zurückgetreten. Als damaliger Staatsanwalt in Florida, hatte Acosta dem umstrittenen Deal, der dem Unternehmer ein Verfahren vor einem Bundesgericht ersparte, zugestimmt.

Erster Suizidversuch im Juli

Erst Ende Juli war Epstein bereits bewusstlos in seiner Zelle aufgefunden worden, nachdem sein Antrag auf Freilassung auf Kaution abgelehnt worden war. Man fand Abdrücke auf seinem Nacken und es war die Rede von einem "möglichen Suizidversuch". Der "New York Post" zufolge wurde der Finanzberater anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Samstag war indes nicht klar, ob nach dem Versuch zusätzliches Sicherheitspersonal organisiert wurde, um Epstein zu überwachen.

Am Vortag waren neue Dokumente an die Öffentlichkeit gekommen, die weitere verstörende Details über Epsteins Taten und sein Vorgehen enthielten. Unter den Dokumenten befanden sich unter anderem Polizei-Berichte, Fotos und sogar die verschriftlichten Erinnerungen einer Frau, ein mutmaßliches Opfer Epsteins. (lib, 10.8.2019)