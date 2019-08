Ein Mann mit einer Pistole hat am Samstagnachmittag eine Moschee in Baerum in der Nähe der norwegischen Hauptstadt gestürmt und Schüsse abgefeuert

Baerum – Eine Person wurde am Samstagnachmittag in einer Moschee in einem Vorort von Oslo angeschossen. Die Polizei berichtet von Schüssen in der Moschee.

Die Polizei berichtete auf Twitter, dass Schüsse gefallen seien.

Der Täter war offenbar weiß und trug einen Helm, schreibt die britische Zeitung "Mirror". Das schreiben auch norwegische Zeitungen. Sie berufen sich auf den Direktor des Islamischen Zentrums, wo der Anschlag verübt wurde.

Bis jetzt habe man keine Informationen, wer der Täter sei. Er werde als weißer, junger Mann beschrieben.

Ein Verdächtiger wurde festgenommen, wie die Osloer Polizei am Samstag via Twitter mitteilte. (red, 10.8.2019)