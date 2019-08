Blamage für Augsburg.

Foto: imago images / eu-images

Berlin – Den FC Augsburg und den FSV Mainz 05 hat es schon erwischt. Die beiden Fußball-Bundesligisten scheiterten am Samstagnachmittag als erste Favoriten in der ersten Runde des deutschen Cups. Augsburg verlor mit den Österreichern Georg Teigl und Michael Gregoritsch beim Regionalligisten SC Verl 1:2, Mainz mit Karim Onisiwo im Derby beim Drittligisten 1. FC Kaiserslautern 0:2.

Bayer Leverkusen und der durch die Tönnies-Affäre belastete FC Schalke 04 blieben souverän. Die Gelsenkirchener gewannen beim niedersächsischen Regionalligisten SV Drochtersen/Assel ungefährdet 5:0, die Treffer zum 2:0 und zum Endstand steuerte ÖFB-Teamstürmer Guido Burgstaller (61., 83.) bei.

Teile der Schalke-Fans hatten die Pokal-Partie genutzt, um vor dem Anpfiff gegen Aufsichtsratschef Clemens Tönnies nach dessen umstrittenen Aussagen über Afrika zu protestieren. Sie zeigten ihm etliche übergroße Rote Karten.

Bayer Leverkusen setzte sich nach einer durchwachsenen Vorbereitung bei Alemannia Aachen klar 4:1 durch. Dabei vertrat Ramazan Özcan im Tor den erkrankten Lukas Hradecky, in der Verteidigung spielte Aleksandar Dragovic durch. Julian Baumgartlinger wurde in der 72. Minute eingetauscht.

Fortuna Düsseldorf geriet beim FC 08 Villingen, dem Tabellenvorletzten der Oberliga Baden-Württemberg in Rückstand, schaffte in der 56. Minute aber den 1:1-Ausgleich. Erst in der Verlängerung setzte sich der Bundesligist 3:1 durch. Markus Suttner blieb bei den Düsseldorfern auf der Bank.

Freiburg gewann beim Drittligisten 1. FC Magdeburg durch den Treffer von Luca Waldschmidt (93.) 1:0 nach Verlängerung. Zweitligist Dynamo Dresden setzte sich in Zwickau beim Oberligisten TuS Dassendorf 3:0 durch, Sascha Horvath spielte für die Sachsen durch. Auch Arminia Bielefeld (1:0 beim Regionalligisten Viktoria 89 Berlin) und Erzgebirge Aue (4:1 beim Regionalligisten Wacker Nordhausen) sind eine Runde weiter. (APA, 10.8.2019)