Foto: APA/AFP/JOE KLAMAR

Laut der andalusischen Zeitung "Diario de Sevilla" soll der Transfer von ÖFB-Verteidiger Maximilian Wöber zu Red Bull Salzburg kurz bevorstehen. Und er soll nicht billig sein. Die Bullen sollen bereit sein, zwölf Millionen Euro für den Ex-Rapidler an FC Sevilla zu zahlen. Es wäre ein Rekord-Transfer für Salzburg und teurer als die Einkäufe von Munas Dabbur und Erling Braut Haaland, die jeweils fünf Millionen Euro gekostet hatten.

Maximilian Wöber war erst im Jänner 2019 um zehn Millionen Euro zum FC Sevilla gewechselt, nach einer Meniskusverletzung im Knie war seine Saison aber bereits im April beendet. In der Zwischenzeit hat Sevilla am Transfermarkt in der Verteidigung massiv aufgerüstet, Wöber hat nie wirklich Fuß fassen können in Andalusien.

Salzburg dürfte nach der Verletzung von Marin Pongracic noch auf der Suche nach einem Verteidiger sein. Sporchef Christoph Freund bei Sky: "Das sind Spekulationen, daran wollen wir uns nicht beteiligen. Ich kann nichts bestätigen oder ausschließen. Es ist auf jeden Fall spannend, diese Gerüchte zu lesen." (red, 10.8.2019)