Der Tatverdächtige soll am Mittwochabend am Landeshausplatz in Innsbruck einen 19-Jährigen schwer verletzt haben

Die Attacke ereignete sich am Landhauplatz in Innsbruck. Foto: APA / Zeitungsfoto.at

Innsbruck – Nach der Attacke mit einer Machete auf einen 19-Jährigen Mittwochabend am Landhausplatz in Innsbruck, bei dem dieser schwer verletzt worden war, hat die Staatsanwaltschaft am Samstag Untersuchungshaft über einen 31-jährigen Verdächtigen verhängt. Beide besitzen die marokkanische Staatsbürgerschaft. Der mutmaßliche Täter war am Donnerstagnachmittag am Tatort festgenommen worden.

Die U-Haft sei wegen des Verdachts des versuchten Mordes verhängt worden, hieß es. Der 31-Jährige wurde in die Innsbrucker Justizanstalt eingeliefert.

Schwer verletzt

Gegen 18:15 Uhr hatte sich am Mittwoch am Landhausplatz eine vierköpfige Männergruppe aufgehalten, als plötzlich aus nördlicher Richtung ein weiterer Mann auf die Gruppe zugelaufen kam und ohne erkennbares Motiv den 19-Jährigen attackierte. Schilderungen von Zeugen zufolge habe der Angreifer sechs bis sieben Mal versucht, sein Opfer im Bereich des Oberschenkels und im Gesicht zu treffen.

Der 19-Jährige wurde dabei zwar schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Er erlitt an beiden Oberschenkeln zwei tiefe Schnittverletzungen und musste in der Klinik operiert werden. (APA, 11.8.2019)