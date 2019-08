In einem Video zeigt Programmiererin Amie DD den nicht ganz unblutigen Vorgang

Amie DD will ihren Tesla mit einem Funkimplantat im Arm entsperren. Screenshot: Youtube/AmieDD

Die Gefahr, den Autoschlüssel zu verlieren, besteht für Amie DD nicht. Die Programmiererin ließ sich den RFID-Chip ihres Tesla Model 3 in den Arm implantieren.

Blutiger Vorgang

Durchgeführt wurde der Biohack von einem Piercer, der auf Körpermodifikation spezialisiert ist. Dafür wurde der RFID-Chip aus der Tesla-Schlüsselkarte entfernt und in ein Biopolymer gehüllt. Mittels einer Hohlnadel wurde das Implantat dann in den linken Arm der Frau injiziert. In einem Video wird der Vorgang gezeigt – wer empfindlich auf Blut reagiert, sollte es allerdings besser nicht ansehen.

Amie DD

Amie DD hat bereits ein RFID-Implantat im Arm. Dieses konnte sie allerdings nicht nutzen, um den Code zum Entsperren und Starten des Teslas umzuschreiben. Grund dafür sind die Sicherheitsvorkehrungen des Herstellers, wie "Techcrunch" berichtet. Das bereits vorhandene Implantat nutzt die Programmiererin laut eigenen Angaben, um ihre Haustüre zu entsperren.

Auf Hackaday.io gibt Amie DD noch weitere Auskunft über ihre Implantate. Was sie bisher allerdings noch nicht verraten hat: ob das Tesla-Implantat auch tatsächlich funktioniert. (red, 11.8.2019)