Runtastic will sich die die Weiterentwicklung seiner mobilen Apps konzentrieren. Foto: Runtastic

Der Fitness-App-Anbieter Runtastic modelt sein Angebot um. Einige Apps sollen eingestellt werden, wie das Unternehmen vor kurzem bekannt gab. Die Web-Version wurde bereits gestrichen. Nicht alle Nutzer sind mit diesen Änderungen einverstanden.

Schwerpunkt auf mobilen Apps

In einer Nachricht an Nutzer gab das Unternehmen bekannt, dass man sich von den Web-Features "verabschieden werde". Grund dafür ist, dass man den Schwerpunkt auf die Weiterentwicklung der mobilen Apps legen wolle. Das bedeutet, dass Web-exklusive-Funktionen von Runtastic.com nicht mehr zur Verfügung stehen. Dazu gehören etwa erweiterte Statistiken, Herzfrequenz- und Gewichtsmessungen und das Erstellen von Routen. Die Routen-Funktion werde man weiter in der App nutzen können, vorerst können Nutzer aber keine neuen Routen erstellen. Einige Statistiken und Grafiken werden zudem in der mobilen App nicht integriert, weil auf dem Smartphone-Bildschirm nicht genügend Platz dafür sei, erklären die Entwickler.

Außerdem wird die kostenpflichtige Pro-Version nicht weiterentwickelt. Alle Funktionen stehen in der kostenfreien App zur Verfügung. Wie "Laufmix.de" berichtet, wird auch die App Road Bike eingestellt.

Nutzer verärgert

Bei einigen Nutzern kommen die Änderungen nicht so gut an. In den Bewertungen der Android-App beschweren sich mehrere User über die Einstellung der Web-Version. "Eine Frechheit die Einstellung von der Webpage, Null Sterne und auf nimma Wiedersehen, gibt genug gute und günstige Konkurrenz", ärgert sich Nutzer Josef. "In der App fehlen wichtige Funktionen von der Website. Die Website wurde jetzt aber abgeschaltet ohne, dass die App einen ausreichenden Ersatz bietet. Aus meiner Sicht eine gute Strategie zu Kosten sparen für Runtastic, jedoch für mich als Anwender eine reine Enttäuschung", schreibt User Michael.

Auch auf Facebook beschweren sich Nutzer über die Einstellung der Web-Version. Das Team von Runtastic hat auf mehrere Einträge im Google Play Store reagiert: "Damit wir dir das beste Lauf- und Trainings-Erlebnis bieten können, möchten wir uns von jetzt an ganz auf die Weiterentwicklung unserer Apps konzentrieren. Leider wurden daher die meisten Web Features und -Funktionen entfernt – wir sind uns aber sicher, dass der neue Fokus auf die Apps der richtige Schritt ist." (br, 11.8.2019)