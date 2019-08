Die Österreicher haben bei ihrem Erfolgslauf in Moskau vor dem Spiel um Bronze Glück: Polen Kantor/Losiak können verletzungsbedingt nicht antreten

Moritz Pristauz und Martin Ermacora holen EM-Bronze. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Moskau – Die Österreicher Martin Ermacora/Moritz Pristauz haben am Sonntag nach dem verlorenen Halbfinale bei den Europameisterschaften der Beach-Volleyballer in Moskau Bronze gewonnen. Das als Nummer 23 gesetzte ÖVV-Duo musste zum Spiel um Platz 3 allerdings nicht antreten, weil sich der Pole Bartosz Losiak im Halbfinale an der Seite von Piotr Kantor verletzt hat.

Für den Tiroler Ermacora und den Steirer Pristauz ist es der größte Erfolg ihrer bisherigen Karriere. Es war die insgesamt achte EM-Medaille für Österreich (3 Gold – 3 Silber – 2 Bronze) bei Europameisterschaften. Zuletzt hatten Clemens Doppler/Alexander Horst 2014 in Cagliari EM-Bronze geholt. (APA, 11.8.2019)