Packender Zweikampf in Spielberg entscheidet sich erst in der allerletzten Kurve. Franzose Quartaro Dritter vor Altmeister Valentino Rossi

In dieser Galerie: 2 Bilder Das Duell zwischen Marc Marquez und Andrea Dovizioso dominierte den GP von Österreich. Foto: APA/AFP/VLADIMIR SIMICEK Dovizioso ging in der letzten Kurve an Weltmeister Marc Marquez vorbei. Foto: AP Photo/Kerstin Joensson

Spielberg – Der Italiener Andrea Dovizioso hat das MotoGP-Rennen auf dem Red Bull Ring in Spielberg gewonnen. Der Ducati-Pilot setzte sich am Sonntag nach einem packenden Zweikampf mit Weltmeister Marc Marquez aus Spanien durch. Dem Honda-Star blieb ein Sieg in Österreich damit erneut verwehrt. Dritter wurde der Franzose Fabio Quartaro vor dem italienischen Altmeister Valentino Rossi.

Miguel Oliveira vom KTM-Kundenteam Tech 3 belegte den achten Platz. In der WM-Wertung führt Marquez nun 58 Punkte vor Dovizioso. Der zwölfte WM-Lauf in dieser Saison findet in zwei Wochen im englischen Silverstone statt. (APA, 11.8.2019)

MotoGP (28 Runden zu je 4,318 km/107,950 km):

1. Andrea Dovizioso (ITA) Ducati 39:34,771 Min.

2. Marc Marquez (ESP) Honda +0,213 Sek.

3. Fabio Quartararo (FRA) Yamaha 6,117

4. Valentino Rossi (ITA) Yamaha 7,719

5. Maverick Vinales (ESP) Yamaha 8,674

6. Alex Rins (ESP) Suzuki 8,695

7. Francesco Bagnaia (ITA) Ducati 16,021

8. Miguel Oliveira (POR) KTM 16,206.

Weiter: 12. Johann Zarco (FRA) KTM 25,503.

Ausgeschieden u.a.: Pol Espargaro (ESP) KTM, Hafizh Syahrin (MAL) KTM

Stand (nach 11 von 19 Rennen):

1. Marquez 230 Pkt.

2. Dovizioso 172

3. Danilo Petrucci (ITA) Ducati 136

4. Rins 124

5. Rossi 103

6. Vinales 102.

Weiter: 11. P. Espargaro 33 – 15. Oliveira 26 – 17. Zarco 22 – 25. Syahrin 3