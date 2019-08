Kiernan Shipka als Sabrina Spellman im Horror-Remake der Fernsehserie "Sabrina – Total Verhext!": "Chilling Adventures of Sabrina" – Staffel 2 auf Netflix. Foto: Netflix

HORRORSERIE

Chilling Adventures of Sabrina Böse hat sich noch nie so gut angefühlt: Die zweite Staffel der schrägsten und deshalb unserer liebsten Sabrina-Spellman-Adaption ist seit 5. April 2019 draußen. In neun Episoden erleben Zuschauer erneut den inneren Kampf der Hexe zwischen Gut und Böse. Mit einem Unterschied: Nach der satanischen Taufe im ersten Teil tendiert die kleine Spellman doch etwas häufiger dazu, dem Teufel ihr Ohr zu schenken. Unser Favorit: Luzifer tritt diesmal auch in seiner menschlichen Gestalt auf. Netflix

Trailer zu "Chilling Adventures of Sabrina". Netflix

10.35 REPORTAGE

Geo Reportage: Das Elefantenkrankenhaus von Thailand Sanfte Riesen und Dickhäuter in Behandlung – wir springen kurz nach Asien. Wo Elefanten nach Knochenbrüchen, Misshandlung oder Mangelernährung nicht der sichere Tod, sondern ein Aufenthalt im Krankenhaus erwartet. Im Norden Thailands werden hierbei insbesondere zwei Elefanten besucht, die inzwischen als die ersten weltweit mit Beinprothesen umherwandern. Bis 11.30, Arte

20.15 KRIMISERIE

Inspector Barnaby Zwei Folgen klassischer britischer Kriminalfilm-Serien-Charme aus der fiktiven Grafschaft Midsomer. John Nettles (aka Tom Barnaby) hat in beiden Episoden wieder einiges zu tun: Auf der einen Seite ist da der Mord eines Fotografen, dessen Familie und Bekannte sofort nach und nach Testamente einreichen; auf der anderen Seite ein ermordeter Buchhalter eines Familienbetriebs, in dem es – typisch Familie und Arbeit – alles andere als friedlich zugeht. Bis 23.20, ZDF neo

21.05 MAGAZIN

Sommergespräche Diese Woche führt Tobias Pötzelsberger das zweite Live-Gespräch, diesmal mit Beate Meinl-Reisinger, Parteivorsitzende der Neos. Im Fokus liegen dabei folgende Fragen: Was unterscheidet sie von ihrem Vorgänger Matthias Strolz? Wie sieht es mit Wahlkampf- und Parteispenden aus, und wie viel wert wird auf den Eintritt in eine künftige Bundesregierung gelegt? Bis 22.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag: Von Göttern & Strizzis In der heutigen Ausgabe: Die frechen Charmeure der Götterwelt, die in Opern wie Orpheus in der Unterwelt, Gesellschaftssa tiren wie der Operettenkönig von Berlin und Liliom auftreten, werden nun mit den Männern, die inzwischen in der #MeToo- und "No means no"-Bewegung zur Rechenschaft gezogen werden sollen, in Verbindung gebracht. Hier sagt man Frauenhelden ade! Bis 23.15, ORF 2

1.15 REPORTAGE

Eine Reise zum sichersten Ort der Erde In dieser Reportage auch bekannt als: auf der Suche nach dem sichersten Endlagerstandort für hochradioaktiven Atommüll. Der Filmemacher Edgar Hagen und der Atomphysiker Charles McCombie machen sich auf die Suche und beleuchten dabei den Arbeitsbereich jener Menschen, die sich um derartige Endlagerorte kümmern. Bis 3.00, Arte