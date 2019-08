40 Influencer haben in diesen Tagen Päckchen vom britischen National Space Centre erhalten. In einem kleinen Glasbehälter bekamen sie ein kostbares Geschenk – echtes Mondgestein. Doch was die Instagramer und Youtuber ihren Followern dann ehrfürchtig präsentierten, waren in Wirklichkeit schnöde Kieselsteine.

"Zum 50. Jahrestag der Mondlandung"

"Um den 50. Jahrestag der Mondlandung zu feiern, schicken wir vom National Space Centre dein ganz eigenes Stück vom Mond. Teilen erwünscht!", hieß es in einem dem "Mondgestein" beigelegten Brief. Mit handgeschriebenen Grußkarten, einem Zertifikat, das die Echtheit bestätigen sollte, und offiziellem Logo. Das erschien einigen der Empfänger authentisch genug – sie teilten Fotos und Videos der vermeintlich außerirdischen Steine begeistert auf ihren Social Media-Kanälen.

Josh Pieters

Hinter der Aktion steht Youtuber Josh Pieters. In einem Video hat er die ganze Sache vor einigen Tagen aufgeklärt. Die Steine stammen nicht vom Mond, sondern aus dem Baumarkt.

Space Centre nicht amused

Das echte National Space Centre bekam ebenfalls Wind von der Sache und fand den Scherz gar nicht zum Lachen. Die Aktion habe die Glaubwürdigkeit des Space Centres als Bildungseinrichtung in Frage gestellt, sagte eine Sprecherin gegenüber der BBC. Pieters hätte eine fiktive Organisation für seinen Scherz wählen können. Den betroffenen Influencern biete man indes die Möglichkeit, sich am Center echtes Mondgestein anzusehen.

Piers entschuldigte sich in dem Video bei allen Betroffenen, es sei nur ein Scherz gewesen und nicht böse gemeint. Und das Space Centre habe immer kostenlose PR bekommen. (red, 11.9.2019)