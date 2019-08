Lokalzeitungen berichteten am Sonntag von fünf Todesopfern bei einem Brand in einem Kindergarten in Pennsylvania. Die Brandursache war zunächst unklar

Erie – Bei einem Feuer in einer Kinderbetreuungsstätte sind am Sonntagmorgen fünf Kinder ums Leben gekommen. Das jüngste Opfer war erst acht Monate alt, das älteste war sieben Jahre alt. Das beichtet die US-Nachrichtenagentur Associated Press. Eine Frau, vermutlich die Betreuerin, wurde schwer verletzt in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht, berichteten örtliche Medien.

Sieben Menschen, unter ihnen fünf Kinder, seien aus den Flammen gerettet worden. Um ungefähr 01:15 Uhr Ortszeit war der Notruf bei der Feuerwehr von Erie eingegangen, sagte der Leiter der Einsatzstelle Guy Santone zu der amerikanischen Presseagentur Associated Press AP. In dem Heim könnten Eltern ihre Kinder auch über Nacht zur Betreuung abgeben, so die Austria Presse-Agentur.

Brandursache unklar

Die Stadt Erie liegt im Nordwesten des US-Bundesstaats Pennsylvania nahe der kanadischen Grenze. Einem Bericht einer Lokalzeitung zufolge wurde auch ein Nachbar bei dem Brand verletzt. Weitere Informationen über die Brandursache und die Opfer sind bislang nicht bekannt. (red, APA, 11.8.2019)