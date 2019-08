Die Jury für den PR-Bild Award 2019: Susan Saß, Hans-Peter Junker, Theresa Hein, Sebastian Vesper, Marie-Theres Fischer, Gudrun Kreutner, Frank Behrendt, Klaus Küpper, Boris Entrup, Frank Stadthoewer, Daniela Weltz, Edith Stier-Thompson, Mirjam Berle, Susanne Marell und Kathrin Kraus. Foto: Daniel Reinhardt / news aktuell

Wien – Bereits zum 14. Mal wird heuer der PR-Bild Award vergeben: Aus rund 600 Einreichungen von 160 Unternehmen und Organisationen hat eine Jury aus Medien- und PR-Experten eine Vorauswahl getroffen. Die Öffentlichkeit kann nun aus den 60 Bildern der Shortlist bis 11. Oktober über ihre Favoriten online abstimmen. Am 24. Oktober werden die Siegerinnen und Sieger aus sechs Kategorien sowie die Gewinner für Österreich, Deutschland und der Schweiz im Rahmen einer Preisverleihung in Hamburg bekanntgegeben.

"Bilder sind Eye-Catcher und transportieren Botschaften in einem Bruchteil von Sekunden", so APA-OTS-Geschäftsführerin Julia Wippersberg in einer Aussendung. Mit dem PR-Bild Award wolle man die professionelle PR-Fotografie vor den Vorhang holen und damit ihre Bedeutung heben.

Experten-Jury

Zur Jury gehörten heuer unter anderem Boris Entrup (Make-up Artist), Marie-Theres Fischer (Stellvertretende Ressortleiterin Bildredaktion APA), Jürgen Harrer (Fraport), Gudrun Kreutner (Wort & Bild Verlag), Monika Schaller (Deutsche Post DHL Group), Mirjam Berle (Goodyear), Sebastian Vesper (Oberauer) und Matthias Wesselmann (fischerAppelt).



APA-OTS verleiht den PR-Bild Award zusammen mit news aktuell Deutschland und news aktuell in der Schweiz. Medienpartner sind das Magazin "pressesprecher", der österreichische Branchendienst "Horizont" und das Schweizer Wirtschaftsmagazin der Kommunikation "persönlich". (red, 12.9.2019)