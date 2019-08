Ob in Lissabon, Berlin oder Wien – in vielen großen Städten Europas und weltweit kann man als Alternative zum eigenen Auto oder zu öffentlichen Verkehrsmitteln auf Carsharing zurückgreifen. Sich für die Carsharing-App registrieren, ein Auto suchen, dieses mieten, zum gewünschten Ort fahren und es, ohne Parkgebühren verrichten zu müssen, wieder abstellen – so funktioniert das Autoleihen in Wien. Je nach Automodell zahlt man zwischen 26 und 43 Cent pro Minute.

Kaum Verzicht auf eigene Autos

Das Ziel, dass durch Carsharing in Städten auf den Kauf und die Nutzung eigener Autos verzichtet wird, lässt sich allerdings kaum erfüllen. User "Saladdin" äußert sich dahingehend:

Carsharing wird in vielen Fällen zusätzlich zu anderen Fortbewegungsmitteln genutzt. User "Scorch" leiht Autos zum Beispiel anlassbezogen und sieht keine Konkurrenz zu öffentlichen Verkehrsmitteln:

