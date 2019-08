In dieser Galerie: 5 Bilder "DayZ" "DayZ" "DayZ" "DayZ" "DayZ"

DayZ ist in Australien verboten worden, weil Drogen in dem Game vorkommen. Wie PC Gamer berichtet, ist es im Spiel möglich, Morphium zu verwenden, um Schmerzen zu lindern. Allerdings ist in den Files zu dem Survial-Horrorspiel auch ein Verweis auf Cannabis. Dies hat das Australian Classification Board dazu bewogen, das Spiel vom Verkauf im Online- und stationären Handel auszuschließen.

DayZ

Neuerliche Prüfung sorgte für Verbot

DayZ erschien bereits vor fünf Jahren, sollte nun aber auch in den Geschäften in Australien landen. Somit überprüfte die Behörde das Game erneut. Als diese dann auf den Cannabis-Verweis stieß, wurde das Spiel dann sowohl vom stationären Handel ausgeschlossen, als auch aus dem Playstation und Xbox-Store entfernt. In Australien ist Cannabis verboten – das Game aber ohnehin erst ab 18 Jahren laut PEGI freigegeben.

Publisher will gegen Entscheidung vorgehen

Publisher Bohemia Interactive will nun Einspruch erheben. "Wir haben in Australien eine große Spielerbasis. Aktuell schauen wir nach Möglichkeiten, das Game weiterhin am australischen Markt zu behalten. Wir werden alles Mögliche tun, damit DayZ fortan von australischen Spielern gekauft und gespielt werden kann", richtete das Unternehmen aus. Der Verweis auf Cannabis wurde laut dem Bericht mittlerweile entfernt, möglicherweise hat die Sache also doch noch ein Happy-End. (red, 12.8.2019)