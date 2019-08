Das Hilton Vienna am Stadtpark ist Österreichs größtes Hotel, es wurde 1975 eröffnet. Foto: Invester

Das Hotel Hilton Vienna am Stadtpark wurde für mehr als 370 Millionen Euro an südkoreanische Investoren verkauft. Das berichtet das Wiener Immobilienunternehmen Invester United Benefits, das die Transaktion abgewickelt hat, am Montag in einer Aussendung.

Verkäufer der Immobilie mit 15 Stockwerken, die gerade modernisiert wird, sind die beiden Wiener Family Offices Betha Zwerenz & Krause und APM Holding. Die beiden Family Offices hatten das Hilton 2016 der Raiffeisen Zentralbank abgekauft. Mit dem nunmehrigen Weiterverkauf schließe man "den dreijährigen Zyklus seit dem Ankauf im Jahr 2016 ab", so Invester-CEO MIchael Klement in der Aussendung.

Das Hilton Vienna am Stadtpark ist Österreichs größtes Hotel. Im Zuge des seit Herbst 2018 laufenden Refurbishments werden die Stockwerke 13 und 14, die bislang als Büroflächen genutzt wurden, erstmals in die Hotelnutzung integriert. Das Hotel wird nach dem Umbau 660 Zimmer aufweisen, davon 70 Suiten. (red, 12.8.2019)