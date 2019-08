Der chinesische Hersteller Xiaomi will in den kommenden Monaten ein Smartphone auf den Markt bringen, in dem erstmals eine Kamera mit 108.000.000-Pixel-Sensor verbaut ist. Das hat das Unternehmen auf Twitter bekannt gegeben. Dabei könnte es sich um das Mi Mix 4 handeln, das im Herbst vorgestellt werden soll.

Samsung-Sensor

Der Sensor wurde von Samsung in Zusammenarbeit mit Xiaomi entwickelt, wie Samsung in einer Aussendung am Montag bekannt gab. Der Sensor namens Isocell Bright HMX fasst mehrere kleine Pixel zu größeren zusammen, um mehr Licht einzufangen. Das soll zu helleren Aufnahmen mit 27-Megapixel-Auflösung führen. Der Sensor unterstützt zudem Videos mit 6K-Auflösung bei 30 Bildern pro Sekunde.

Kamera-Experten sind ob solcher Auflösungen skeptisch. Erst vor kurzem sagte Carl Zeiss-CEO Michael Kaschke, dass 40 Megapixel mehr als genug seien. Xiaomi will in den kommenden Monaten noch ein weiteres Smartphone mit einer Kamera jenseits dieser Grenze vorstellen. Das neue Modell der Marke Redmi soll mit einem 64-Megapixel-Sensor ausgestattet sein. (red, 12.8.2019)