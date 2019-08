Im Tierreich mangelt es nicht an beeindruckenden Beispielen für perfekte Tarnung. Tintenfische, Chamäleons und manche Fischarten sind dafür bekannt, blitzschnell die Farbe ihrer Umgebung annehmen zu können und sich so nahezu unsichtbar zu machen. Die Larven des Birkenspanners können das, wenn auch langsamer, auch. Ihnen gelingt das selbst dann, wenn sie ihre Umgebung überhaupt nicht sehen. Wie das möglich ist, haben nun Biologen von der University of Liverpool untersucht.

Die Raupen des Birkenspanners nehmen die Farbe ihrer Umgebung an. Foto: Arjen van’t Hof/University of Liverpoool

Als ausgewachsenes Insekt ist der Birkenspanner, ein auch in Europa und Asien beheimateter Schmetterling, durch seine weiße Färbung mit schwarzer Zeichnung gut im Geäst von Birken getarnt. In diesen Bäumen legt er bevorzugt seine Eier. Die Raupen hingegen besitzen die Fähigkeit, sich passend zur Umwelt farblich zu verändern. Wie sie das schaffen, stellt Forscher schon lange vor ein Rätsel.

Raupen-Test im Labor

Zwei gängige Theorien gehen bis ins vorletzte Jahrhundert zurück: Entweder der Farbwechsel vollzieht sich über die Nahrungsaufnahme oder die Larven sehen die Umwelt und setzen einen Tarnprozess auf anderem Weg in Gang. Um das Rätsel zu lösen, führten die Wissenschafter um Ilik Saccheri ein Experiment durch.

Sie zogen mehr als 300 Birkenspanner-Raupen im Labor auf und setzten sie in Behälter mit unterschiedlich gefärbten Holzstöcken: schwarz, braun, grün oder weiß (siehe Foto oben). Manche der Raupen konnten sehen, anderen wurde mithilfe schwarzer Farbe das Augenlicht genommen. Das Ergebnis: Alle Larven passten sich farblich an ihre Umgebung an, die blinden genauso wie die sehenden, schreiben die Forscher im Fachblatt "Communications Biology".

Der Birkenspanner ist an seinen Lieblingsbaum gut angepasst. Seine Larven sind flexibler. Foto: Chiswick Chap [cc;3.0;by-sa]

Verräterische Genaktivität

Platzierten die Wissenschafter die Schmetterlingsraupen in Behältnissen mit unterschiedlich gefärbten Stöcken, krochen 80 Prozent der Tiere auf das Holzstückchen, das ihrer Körperfarbe am ähnlichsten war – ob sie sehen konnten oder nicht. Wie machten sie das also?

Im nächsten Schritt untersuchten die Biologen, in welchen Körperteilen der Larven die mit dem Sehsinn in Zusammenhang stehenden Gene aktiv waren. Wie sich herausstellte, war nicht nur im Kopf der Raupen der Fall, sondern auch in der Haut des gesamten Körpers. Ein relevantes Gen war sogar weitaus häufiger in der Haut aktiv als im Kopfbereich der Tiere. "Wir vermuten, dass dieses Gen an der Wahrnehmung der Umgebungsfarbe durch die Haut beteiligt ist", sagte Hannah Rowland, Ko-Autorin der Studie.

Das Sehvermögen der Larven sei relativ schlecht, der Tarnvorgang gehe recht langsam vonstatten, so die Forscher. Ohne Tricks wären sie also relativ leichte Beute. Die Wissenschafter vermuten daher, dass sich die Farbwahrnehmung über die Haut im Lauf der Evolution entwickelte, um die Überlebenschancen der Raupen zu erhöhen. (dare, 12.8.2019)