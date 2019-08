Tausende Demonstranten versammelten sich am Montag in der Abflug- und Ankunftshalle des Flughafens. Die Polizei geht immer brutaler gegen die Demonstranten vor

Hongkong – Wegen der anhaltenden Proteste der Demokratiebewegung hat Hongkongs Flughafen am Montag sämtliche Abflüge für den Rest des Tages gestrichen. Das berichtete die Hongkonger Zeitung "South China Morning Post". Demnach konnten zwar noch Flüge landen, neue Starts wurden aber verschoben.

Tausende Demonstranten versammelten sich am Montag in der Abflug- und Ankunftshalle des Flughafens, um gegen die Regierung und die Polizeigewalt bei vorangegangenen Protesten in der Stadt zu protestieren.

Demonstranten in der Ankunftshalle des Flughafens am 12. August. Foto: reuters / siu

Zuvor hatte die Hongkonger Fluggesellschaft Cathay Pacific Unterstützern der Proteste mit Entlassung gedroht. Beschäftigten, die "illegale Demonstrationen unterstützen oder daran teilnehmen", könne gekündigt werden, erklärte Cathay Pacific am Montag. Damit meinte das Unternehmen ausdrücklich auch Aktivitäten außerhalb der Arbeitszeit. Denn diese könnten "einen großen Einfluss" auf das Unternehmen haben.

Die Fluggesellschaft folgt damit Anweisungen aus Peking. Befürchtet wird ein Boykott in China: Konzernchef Hogg hatte am Samstag betont, die Geschäfte in China seien "ein Kernelement": Die Airline fliege nicht nur von und nach China, auch ein Großteil der Flüge nach Europa und in die USA führten durch chinesischen Luftraum.

Ein Undercover-Polizist verhaftet einen Demonstranten. Guardian News

Der Aktienkurs von Cathay Pacific fiel am Montag an der Börse in Hongkong um fast 4,4 Prozent. Der Kurs der Muttergesellschaft Swire Pacific gab um mehr als fünf Prozent nach.

Ein Pilot darf wegen seiner Beteiligung an den Protesten seit Ende Juli bereits nicht mehr fliegen. Zwei Mitarbeiter des Bodenpersonals wurden entlassen – weshalb genau, ist allerdings nicht gesichert bekannt. Lokalmedien berichteten, sie hätten Informationen über die Reise eines Fußballteams der Hongkonger Polizei nach China verraten.

Gegen die Demonstranten wird mit voller Härte vorgegangen. Foto: reuters / siu

Die Proteste gehen bereits in ihre zehnte Woche. Die Demonstranten und NGOs werfen der Polizei immer brutaleres Vorgehen vor: Beklagt wird unter anderem massiver Tränengaseinsatz, etwa in einer geschlossenen U-Bahn-Station, oder das Abschießen von Gummigeschoßen aus nächster Nähe. Unbestätigten Berichten zufolge soll eine Demonstrantin so ein Auge verloren haben, weshalb der Protest an diesem Montag unter dem Motto "An eye for an eye" stehe.

Die Polizei schließe auch nicht aus, bei der aktuellen Besetzung am Flughafen Tränengas zu verwenden, berichtet CNN. Polizisten waren laut Medienberichten außerdem als Undercover-Demonstranten unterwegs. Ob sie auch als Aggressoren auftraten, blieb zunächst unklar.

Foto: reuters / siu

Die Proteste in der ehemaligen britischen Kronkolonie waren ursprünglich durch ein – später auf Eis gelegtes – Auslieferungsgesetz ausgelöst worden, das die Überstellung von Verdächtigen an Festland-China erlaubt hätte. Die Demonstrationen weiteten sich danach zu einer Bewegung gegen den wachsenden Einfluss Pekings in Hongkong und für mehr Demokratie aus.

Die Demonstranten fordern inzwischen auch die Direktwahl für das Amt des Regierungschefs, das bisher von der Peking-treuen und laut Meinungsumfragen unbeliebten Carrie Lam ausgeübt wird. (red, 12.8.2019)