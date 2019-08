Zudem bekommt man mit Messi, Ronaldo & Co. prominente Konkurrenz

Bei "Fifa 20" kann erstmals Trainerin werden. Foto: EA

Bei Fifa 20 kann man erstmals eine Trainerin spielen. Dies wurde von Electronic Arts im Zuge von Neuigkeiten zu der Erstellung des Avatars bekanntgegeben. Weibliche Trainerinnen sind seit Fifa 16 Teil des Games, man konnte diese aber bislang nicht im Karrieremodus auswählen und eigenständig individualisieren.

Prominente Konkurrenz

Mit Messi und Ronaldo bekommt man prominente Trainerkonkurrenz bei der anstehenden Ausgabe der Fußballsimulation. Auch Wayne Rooney, Aaron Ramsey und Gianluigi Buffon schlüpfen in die Rolle eines Coaches, wie erste Screenshots der Demo gezeigt haben. Fifa 20 erscheint am 27. September 2019 für Playstation 4, Xbxo One, PC und Nintendo Switch. Hersteller EA legt einen Fokus auf Straßenfußball und Hallenkicks. (red, 12.8.2019)