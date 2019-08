Curt Faudon drehte mehrere "Universum"-Folgen, darunter "Tirol – Leben im Bergland". Foto: ORF/Curt Faudon

Graz – Der österreichische Regisseur, Drehbuchautor und Produzent Curt Faudon ist tot. Der Filmemacher, der jahrelang seinen Lebensmittelpunkt in New York hatte, ist am 25. Juli im Alter von 70 Jahren in seiner Geburtsstadt Graz verstorben, wie nun bekannt wurde. Neben Dokumentarfilmen für den ORF drehte Faudon auch mit Schauspielern wie Tobias Moretti, Heino Ferch oder Ken Duken.

Ins Bild gerückt hat Faudon zudem die Wiener Sängerknaben, mit denen Filme wie "Silk Road" oder "Good Shepherds" entstanden sind. Für Letzteren begab sich Faudon mit den Sängerknaben über mehrere Jahre hinweg auf die Spuren des Hirtentums, als prominente Sprecherin konnte Jane Goodall gewonnen werden. Ins Thrillermetier wagte er sich mit "Tödlicher Umweg", aber auch die Natur war dem Regisseur ein Anliegen: So drehte er mehrere "Universum"-Folgen und beschäftigte sich in seinen Arbeiten nicht zuletzt mit Umweltverschmutzung und Klimawandel. (APA, 12.8.2019)