Ursache der Probleme unklar – Mobilfunker informiert via Social Media

Magenat-Chef Andreas Bierwirth im Mai bei der Präsentation der Marke Magenta.

Seit Sonntag klagen zahlreiche Kunden über massive Netzstörungen bei Magenta (T-Mobile). Kunden in ganz Österreich melden, dass ihre Smartphones keinen Empfang mehr hätten. Von den Problemen sind auch Hot, Liwest, S-Budget und Telering-Kunden betroffen, die ebenfalls das Netz von Magenta nutzen.

Ursache unklar

Die technischen Probleme bestätigte der Mobilfunker am Montag via Twitter und Facebook. Die Ursache sei unklar, immerhin konnten die Techniker "die Fehlerquelle eingrenzen", ist dort zu lesen. Auch bemühe sich das Unternehmen, den Fehler "so rasch wie möglich zu beheben." Bei einigen Nutzern soll es helfen, die Mobilfunkverbindung neu zu starten oder den Flugmodus zu aktivieren und ihn dann wieder zu deaktivieren.

Auch auf der Website Allesstörungen, die Ausfälle von Online-Diensten dokumentiert, sind die Probleme zu sehen.

Magenta informiert auf Twitter.

In den letzten Monaten sorgten Netzausfälle bei Magenta immer wieder für erboste Kunden. (red, 12.8. 2019)