In dieser Galerie: 2 Bilder Boris Johnson besichtigt in Wales eine Hühnerfabrik. Foto: AP/Adrian Dennis Diane Abbott und Jeremy Corbyn wollen einen Chaos-Brexit verhindern. Foto: APA/AFP/OLI SCARFF

London – Diane Abbott wollte sich nicht auf einen konkreten Termin festlegen: "Die Entscheidung, wann wir den Misstrauensantrag einbringen, wird wohl nicht in meiner Gehaltsstufe getroffen", sagte die Schatten-Innenministerin der Labour-Partei im Gespräch mit Radio 4 der britischen BBC am Montag.

Erwiesen sei allerdings, so Abbott, dass niemand außer seiner engsten Umgebung Vertrauen in den neuen britischen Premierminister Boris Johnson habe. Sie sieht deshalb gute Chancen, den Nachfolger Theresa Mays gleich am 3. September bei der ersten Parlamentssitzung nach der Sommerpause zu Fall zu bringen. Die Sozialdemokraten verhandelten derzeit mit anderen Oppositionsparteien, erklärte sie.

14 Tage zur Regierungsbildung

Sollte der Antrag eine Mehrheit finden, hätten die Abgeordneten 14 Tage Zeit, um eine Regierung zu bilden, dann muss neu gewählt werden. Dadurch könnte ein EU-Austritt ohne Vereinbarung, wie ihn Johnson androht, in letzter Minute verhindert werden.

Labour-Chef Jeremy Corbyn hat laut "Daily Mail" für den ganzen September eine Urlaubssperre für die Abgeordneten seiner Partei verhängt. (red, 12.8.2019)