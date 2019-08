Ken Burns und Lynn Novic arbeiten in ihrer Dokumentarserie "Vietnam" einen von 1955 bis 1975 dauernden Krieg mit vielen Zeitzeugen auf, Arte, 20.15 Uhr. Foto: Doug Niven Collection

18.30 MAGAZIN

Nano: Die Reparatur der Erde Wenn Einsparen von CO2 nicht mehr hilft: Soll der Mensch mit gezielter Kühlung in die geochemischen Kreisläufe der Erde eingreifen,

um den Klimawandel aufzuhalten? Die Chancen und Gefahren des sogenannten Geoengineering. Bis 19.00, 3sat

20.15 DOKUMENTATIONSREIHE

Vietnam (4–6) In ihrer neunteiligen Dokumentarfilmserie versuchen Ken Burns und Lynn Novick die Geschichte des Vietnamkriegs (1955–1975) umfassend aufzuarbeiten. Zu Wort kommen rund 80 Zeitzeugen, darunter Amerikaner und Vietnamesen, die im Krieg kämpften, aber auch Vietnamkriegsgegner und Zivilisten. Bis 23.00, Arte

20.15 COP-THRILLER

16 Blocks (USA/D 2006, Richard Donner) Der abgehalfterte Cop Jack Mosley (Bruce Willis) soll einen Zeugen aus dem Gefängnis in ein 16 Straßenblocks entferntes Gerichtsgebäude bringen. Der vermeintliche Routinejob wächst sich zu einem Über lebenskampf aus. Action auf den Straßen New Yorks, von Richard Donner (Lethal Weapon) grundsolide in Szene gesetzt. Bis 22.15, ATV 2

22.05 KOMÖDIE

Zehn – Die Traumfrau (10, USA 1979, Blake Edwards) Der Film, der Maurice Ravels Boléro 40 Jahre nach dem Tod des Komponisten vor dem Hintergrund erotischer Versprechungen zum Verkaufshit machte: Regisseur Blake Edwards (Frühstück bei Tiffany, Der rosarote Panther) schickte in seiner Komödie einen von der Midlife-Crisis gebeutelten Dudley Moore auf die Jagd nach seiner Traumfrau. Eine weitere Folge: Bo Derek wurde zum Sexsymbol, ihr Look vielfach kopiert. Bis 0.15, ATV 2

Bo Derek, Dudley Moore und Maruce Ravels "Boléro". Butcherowski

22.15 REMAKE

Shaft – noch Fragen? (Shaft, USA 2000, John Singleton) In mancher Hinsicht Remake, aber auch Fortsetzung der legendären Blaxploitation-Filmreihe der 70er-Jahre. Samuel L. Jackson schlägt sich wacker als New Yorker Detektiv Shaft. Der ursprüngliche Darsteller Richard Roundtree taucht ebenso in einer Gastrolle auf wie Originalregisseur Gordon Parks und Soul-Gigant Isaac Hayes, Schöpfer des formidablen Shaft-Soundtracks. Bis 0.15, ATV 2

22.30 HORROR

Der Babadook (AUS/CDN 2014, Jennifer Kent) Ein Kinderbuch bringt einer zurückgezogen lebenden Mutter und ihrem neurotischen Sohn schleichenden Horror ins Haus. Bis 0.30, Tele 5

Trailer zu "Der Babadook". KinoCheck

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Die Liebe fürs Leben Lebensgeschichten höchst unterschiedlicher Paare: vom golfspielenden Unternehmerpaar bis zum Ehepaar, das nach 64 Ehejahren aus dem Gemeindebau gemeinsam ins Pflegeheim zieht. Bis 23.30, ORF 2

22.55 KABARETT

Florian Scheuba: Folgen Sie mir unauffällig Nach seinem ersten Soloprogramm zieht Florian Scheuba wieder Bilanz: nicht über das, was war, sondern über das, was ist. Bis 23.55, ORF 1