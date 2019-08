Michael Madl wird der Austria fehlen. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Bittere Nachricht für Austria Wien. Wie der Fußball-Bundesligist am Montag bekanntgab, fällt Abwehrchef Michael Madl mit einem Riss des Innenbandes im linken Knie voraussichtlich sechs bis acht Wochen aus. Eine Operation sei nicht notwendig. Der 32-jährige Madl hatte sich die Blessur am Sonntag beim 5:1-Erfolg in Mattersburg, dem ersten der Favoritner in dieser Ligasaison, zugezogen.

Neben Madl sind mit Alexandar Borkovic und Christian Schoissengeyr zwei weitere Innenverteidiger verletzt. Neuzugang Erik Palmer-Brown aus den USA wartet noch auf seine Spielgenehmigung, in Mattersburg gab der junge Johannes Handl in der Abwehrzentrale sein Debüt für die "Veilchen". (APA, 12.8.2019)