Es besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass man jeden und jede unserer wahlwerbenden Spitzenleute an einem Ort finden kann, an dem er oder sie imagemäßig nicht so richtig hinpasst

Es gibt heute keinen Ort der Welt, wo du nicht von einem Übelwollenden mit der Handykamera erwischt wirst. Zumindest keinen Urlaubsort. Pamela Rendi-Wagner ist von einem ÖVP-Funktionär in einem exklusiven Klub in St. Tropez fotografiert worden (was hat der dort gemacht?). Irgendwie hat das Foto seinen Weg auf die Facebook-Seite von H.-C. Strache gefunden (das ist der, den sie gefilmt haben, als er auf Ibiza der angeblichen russischen Milliardärin die Republik verkaufen wollte).

Nicht klug von Rendi-Wagner, diesen Klub zu besuchen, was immer es für gute Gründe dafür gegeben hat. (Allerdings: Kann es überhaupt einen guten Grund geben, gemeinsam mit einer Million anderer im August nach St. Tropez zu fahren?) Es ist immerhin Wahlkampf, und die Anpatzmaschine des politischen Gegners funktioniert.

Warum SPÖ wählen?

Würde allerdings alles nichts ausmachen, wenn die SPÖ angeben könnte, warum sie wer wählen sollte. Bekanntlich hatte Bruno Kreisky einen mehr als großbürgerlichen Lebensstil. Er konnte allerdings glaubwürdig erzählen, was man in Österreich verbessern könnte.

Im Übrigen besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass man jeden und jede unserer wahlwerbenden Spitzenleute an einem Ort finden kann, an dem er oder sie imagemäßig nicht so richtig hinpasst.

Aber das wollen die Anpatzer nicht glauben, bis sie selbst ein Spanner erwischt. (Hans Rauscher, 12.8.2019)